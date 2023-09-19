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竹市殯儀館爆領錯遺體 法醫解剖前發現急喊停

中央社／ 新竹市19日電

新竹市立殯儀館昨發生領錯屍，險害法醫解剖錯人的大烏龍。聯合報記者黃羿馨／攝影
新竹市立殯儀館昨發生領錯屍，險害法醫解剖錯人的大烏龍。聯合報記者黃羿馨／攝影

新竹市立殯儀館昨天發生領錯遺體險釀法醫解剖錯遺體的事件。竹市殯葬管理所今天表示，外包廠商疏失導致，將依照合約懲處，也會督導業者對家屬造成損失進行補償和致歉。

新竹市立殯儀館原訂昨天下午解剖29歲越南籍阮姓移工，然而因館方疏失，誤將39歲的印尼籍移工遺體退冰後放在解剖台上，家屬一看根本不是死者，法醫檢查資料也發現不對、趕緊喊停。後續解剖時間也要重新再安排。

新竹市殯葬管理所透過新聞資料表示，法醫解剖作業一直以來均由法醫解剖助手通知冰庫外包廠商退冰、領取遺體，經了解，這次狀況為法醫解剖助理與冰庫外包業者訊息傳遞有誤，導致外包業者領錯遺體退冰。

殯葬管理所指出，此案遺體於解剖室法醫核對身分發現身分不符時，已立即中止作業，尚未進行解剖工作。

針對外包廠商疏失導致領錯遺體退冰部分，殯葬管理所說，將依合約規定處罰，並要求廠商重新檢討相關通報流程，避免再出現聯繫誤差情形。

資深法醫向中央社記者說，依過去解剖經驗，當遺體從屍袋移出來時，法醫會再三確認屍袋上名字是否為本人，這事件推測應是工作人員未做好確認，並將遺體直接放在解剖台所致。

新竹 移工 殯儀館

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