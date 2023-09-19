未禮讓被開罰照片內卻無行人 自拍檢舉有瑕疵警要撤單

高雄1名車主收到未禮讓行人的罰單，她發現警方寄達的罰單，附帶的照片上只有車沒有行人，申訴證據力不足。據警方了解，影片是行人自己錄影才無法沒入鏡，但是仍以無法證明距離，決定撤銷罰單。

據了解，李姓女子在8月14日開車經過高雄市左營區博愛二路與至聖路口，遭檢舉未禮讓行人，高雄市警左營分局8月27日接獲檢舉人檢舉違規，根據檢舉人所附的影片，便截圖逕行寄罰單給李姓女子，以「汽行經人行穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」，依道路交通管理處罰條例，開罰6000元。

李女接獲罰單，發現罰單附帶的照片，並沒見到行人，昨天向警方申訴。她到派出所查看遭檢舉的影片，發覺完全沒有行人，認為警察不能完全沒有判斷力，只光是有人檢舉就開單。

左營警分局確認檢舉影片，的確都沒行人入鏡，決定撤銷罰單。