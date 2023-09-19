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影／說不出哪族！印尼失聯移工假冒原住民 住處還有6個同鄉1人詐欺通緝

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區日前有1名印尼籍失聯移工，外出買菜遇到警察，想假冒原住民卻說不出是那一族而露餡。員警隨返住處，發現另有2對夫妻和2名幼童同住，其中1男還是詐欺通緝犯。

巡邏員警14日傍晚5時許在淡水區淡金路三段停等紅燈，發現旁邊的騎士神色緊張，攔下盤查。29歲男子自稱原住民但無法回答是那一族，被拆穿是印尼失聯移工，雙手合十哀求警方放他一馬：「在印尼很難有工作機會賺錢！」

員警看見他的機車掛滿食材，推斷是出門買菜且應該還有其他人同住，於是隨同返回住處，發現屋內另有2對夫妻、2名幼童共6個人，其中只有1名女移工的身分合法。

經查，本案共有5名成人，其中3男、1女原本在電子工廠上班，3年多前嫌工資太低一起逃離雇主，四處躲藏打零工賺錢。其中1對夫妻逃逸期間生下3歲男童及1歲女童，丈夫被桃園地檢署發布詐欺通緝。另1名男子則把合法在台工作的妻子接來同住，目前懷有身孕。

警方將5個大人、2個小孩帶回派出所調查，通緝犯解送桃園地檢署，其餘2男、1女失聯移工和2個小孩送交移民署新北專勤隊協助安置及遣返作業，懷孕且唯一合法的女移工聽說丈夫將被遣返，表示將陪同回去印尼。

印尼失聯移工買菜遇到警察，假冒原住民卻說不出是那一族而露餡，雙手合十哀求警方放他一馬，還說：「在印尼很難有工作機會賺錢！」記者林昭彰／翻攝
印尼失聯移工買菜遇到警察，假冒原住民卻說不出是那一族而露餡，雙手合十哀求警方放他一馬，還說：「在印尼很難有工作機會賺錢！」記者林昭彰／翻攝
印尼失聯移工被桃園地檢署發布詐欺通緝，警方進屋時他正在洗澡，躲著不出來，最後請鎖匠開門，上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝
印尼失聯移工被桃園地檢署發布詐欺通緝，警方進屋時他正在洗澡，躲著不出來，最後請鎖匠開門，上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝
警方將5個大人、2個小孩帶回派出所調查。記者林昭彰／翻攝
警方將5個大人、2個小孩帶回派出所調查。記者林昭彰／翻攝
一對印尼失聯移工夫妻，逃逸期間生下3歲男童及1歲女童，一起被解送移民署新北專勤隊協助安置及遣返。記者林昭彰／翻攝
一對印尼失聯移工夫妻，逃逸期間生下3歲男童及1歲女童，一起被解送移民署新北專勤隊協助安置及遣返。記者林昭彰／翻攝

移工 印尼

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