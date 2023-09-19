影／說不出哪族！印尼失聯移工假冒原住民 住處還有6個同鄉1人詐欺通緝

新北市淡水區日前有1名印尼籍失聯移工，外出買菜遇到警察，想假冒原住民卻說不出是那一族而露餡。員警隨返住處，發現另有2對夫妻和2名幼童同住，其中1男還是詐欺通緝犯。

巡邏員警14日傍晚5時許在淡水區淡金路三段停等紅燈，發現旁邊的騎士神色緊張，攔下盤查。29歲男子自稱原住民但無法回答是那一族，被拆穿是印尼失聯移工，雙手合十哀求警方放他一馬：「在印尼很難有工作機會賺錢！」

員警看見他的機車掛滿食材，推斷是出門買菜且應該還有其他人同住，於是隨同返回住處，發現屋內另有2對夫妻、2名幼童共6個人，其中只有1名女移工的身分合法。

經查，本案共有5名成人，其中3男、1女原本在電子工廠上班，3年多前嫌工資太低一起逃離雇主，四處躲藏打零工賺錢。其中1對夫妻逃逸期間生下3歲男童及1歲女童，丈夫被桃園地檢署發布詐欺通緝。另1名男子則把合法在台工作的妻子接來同住，目前懷有身孕。