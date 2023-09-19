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怎麼甩出來的？ 貨車翻滾中駕駛已呆坐地上 驚險畫面全曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

64歲葉姓男子今天上午9時許駕駛大貨車行經新店區華城路下坡路段時，疑因煞車失靈車輛當場失控，在道路上翻滾3圈後撞上前方1輛小貨車才停下。葉男在車輛翻滾過程中因擋風玻璃破裂被彈出車外，頭部撕裂傷呆坐在地，所幸送醫後已無生命危險。大貨車翻車過程也被監視器拍下，確切車禍發生原因仍待調查。

據了解，葉男當時駕駛載著電纜的大貨車，欲前往中和區圓通路施作工程，從監視器畫面中發現，葉男駕駛的大貨車行經該下坡路段過了彎道後，明顯可見車輛已失控且無煞車，大貨車先左偏右移後隨即翻覆，在路面上翻滾3圈後再撞上前方1輛停等紅燈的小貨車，翻滾過程中葉男也被拋出車外，獨自呆坐在地上動彈不得，大貨車上載運的物品也翻落一地。

警消獲報趕抵，發現葉男幸運地僅頭部輕微撕裂傷並無生命危險，隨即由救護車送醫治療。警方對葉男進行酒測發現他酒測值為0並未喝酒，至於車禍是否因煞車失靈造成正由警方進行釐清。

葉男(紅圈處)在車輛翻滾過程中被拋出車外。圖／大新店有線電視提供
葉男(紅圈處)在車輛翻滾過程中被拋出車外。圖／大新店有線電視提供
載運電纜線的大貨車失控翻覆。圖／大新店有線電視提供
載運電纜線的大貨車失控翻覆。圖／大新店有線電視提供
葉男駕駛的大貨車失控翻覆。圖／大新店有線電視提供
葉男駕駛的大貨車失控翻覆。圖／大新店有線電視提供

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