聽新聞
test
0:00 / 0:00
怎麼甩出來的？ 貨車翻滾中駕駛已呆坐地上 驚險畫面全曝光
64歲葉姓男子今天上午9時許駕駛大貨車行經新店區華城路下坡路段時，疑因煞車失靈車輛當場失控，在道路上翻滾3圈後撞上前方1輛小貨車才停下。葉男在車輛翻滾過程中因擋風玻璃破裂被彈出車外，頭部撕裂傷呆坐在地，所幸送醫後已無生命危險。大貨車翻車過程也被監視器拍下，確切車禍發生原因仍待調查。
據了解，葉男當時駕駛載著電纜的大貨車，欲前往中和區圓通路施作工程，從監視器畫面中發現，葉男駕駛的大貨車行經該下坡路段過了彎道後，明顯可見車輛已失控且無煞車，大貨車先左偏右移後隨即翻覆，在路面上翻滾3圈後再撞上前方1輛停等紅燈的小貨車，翻滾過程中葉男也被拋出車外，獨自呆坐在地上動彈不得，大貨車上載運的物品也翻落一地。
警消獲報趕抵，發現葉男幸運地僅頭部輕微撕裂傷並無生命危險，隨即由救護車送醫治療。警方對葉男進行酒測發現他酒測值為0並未喝酒，至於車禍是否因煞車失靈造成正由警方進行釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言