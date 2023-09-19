扯！桃園大型貨櫃「橫躺路中央」 釀交通大亂畫面曝光

桃園市八德區昨晚有民眾行經長興路及霄裡路口，驚見路上掉落一個龐大貨櫃，原本載送的聯結車則停在路邊，車道全被占據，現場交通大亂。警方到場了解，得知是駕駛要將貨櫃移置他處，卻沒有申請路權直接卡在路中央，將依法開罰。

民眾昨晚10點30分許開車經過事發路口，一個大型黃色貨櫃整個橫向擋住車道，導致原本兩線道的路段全被占用，許多車輛見狀紛紛放慢速度，只能繞道逆向前進，加上現場人員也駕駛工程車試圖移動貨櫃，頓時交通大亂，讓用路人直呼「會不會太誇張」。