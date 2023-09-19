金門警方加強勸導及取締違規停車 這些路段千萬別停

金門警方自即日起將針對各鄉鎮的市區道路違規停車情形加強整頓，提醒民眾車輛別亂停，別跟荷包過不去。圖／金門縣警察局提供

金門縣近來車輛大幅增加，加上市區部分街道巷弄狹小，停車空間有限，時常發生民眾違規停車的情形。金門縣警察局統計今年1至8月份，舉發違規停車與違規臨停共計2479件，警方強調，即日起將針對各鄉鎮的市區道路違規停車情形加強整頓，提醒民眾車輛別亂停，別跟荷包過不去。

金門縣警察局表示，自疫情結束後，來金旅遊遊客增加，為維護市區街道的市容觀瞻、整頓停車秩序，及維護行人行走人行道的用路權利，警方自即日起，要求所屬各單位依據道路交通管理處罰條例，針對違規(臨時)停車情形加強勸導、取締。

警方也公布，從1至8月份舉發違規臨時停車共計198件(違反處罰條例第55條)，可處300元以上600元以下罰鍰，舉發違規停車共計2281件(違反處罰條例第56條)可處600元以上1,200元以下罰鍰，兩者合計共2479件。

另外，警察局也將針對各鄉鎮的市區道路違規停車情形加強整頓，像金城鎮民生路、民權路、民族路、北堤路、中興路，金湖鎮中正路、復興路、林森路、自強路、黃海路、市港路，金沙鎮沙美市區道路、烈嶼鄉東林街等重要道路違規停車加強勸導、取締。

警方也提醒，依處罰條例第85-1條規定，汽車違規停車經警方逕行舉發後，如車主不能將汽車移置，每隔2個小時，警方得連續舉發，就是車輛如違規停放在同一地點超過2小時以上，警方是可以連續舉發的。

警察局也呼籲駕駛們，千萬不要為了貪圖一時的方便就違規停車，否則會被警方舉發交通違規，如因違規停車，停在車道上或阻礙他人視線，因而造成其他用路人發生交通事故而受傷或死亡，還必須擔負過失致死或過失傷害的刑事責任，而不僅是繳交罰款而已。