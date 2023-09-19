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台中人妻急報丈夫失聯怕有不測 一場車禍讓夫妻再相逢

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子在13日被妻子通報緊急協尋，當晚即因發生車禍，被警方尋獲。圖／第五警分局提供
台中市張姓男子在13日被妻子通報緊急協尋，當晚即因發生車禍，被警方尋獲。圖／第五警分局提供

台中市一名人妻在13日上午向警方通報緊急協尋張姓丈夫，因張有經濟狀況，加上張突然失聯，擔心丈夫想不開而報案，警方正在找人之際，未料當晚北屯區發生一起車禍事故，警方到場處理時，意外發現其中一名男駕駛就是被通報的張男，趕緊聯絡張妻到派出所，即時給予張男關心，以免憾事發生。

經查，張姓男子（34歲）近日疑因經濟狀況，13日與妻子失聯，不知去向，張妻擔心丈夫有想不開等脫序的舉動，因此趕緊前往第四警分局南屯所通報緊急協尋，通報緊急協尋不到12小時，張男即在北屯區環中東路、松竹路與另名女駕駛發生車禍。

當時是第五警分局東山所巡佐郭東堯、警員林康勳前往處理，因當時張坐在車內的神情十分疲憊，甚至有表情呆滯狀況，警方因此請張出示身分證件，才發現張已被妻子通報緊急協尋。

警方認為此案為緊急協尋案件，加上張男沒有受傷，因此先要張男前往派出所撤銷協尋，並等待張妻到所後，再一同前往醫院檢查，以免衍生後續意外。

張妻到派出所看到丈夫平安無事後，十分感謝警方即時協助，「真的內心鬆了一口氣」。

第五警分局長陳松寅說，嘉許同仁勇於任事、熱心適時伸出援手，在處理案件時注意到當事人狀況，給予適當的協助。另外提醒民眾，若有任何困難，應尋求專業人士或社工單位即時介入協助，家屬和親友也應多多關心協助伸出援手，多予以陪伴及傾聽

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台中市張姓男子在13日被妻子通報緊急協尋，當晚即因發生車禍，被警方尋獲。圖／第五警分局提供
台中市張姓男子在13日被妻子通報緊急協尋，當晚即因發生車禍，被警方尋獲。圖／第五警分局提供

丈夫 車禍

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