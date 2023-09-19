電視櫃放路上民眾驚嚇「是棺材？」 里長勸搬走警方要開罰
高雄臉書有地方社團貼出照片，是有人將木櫃放在路邊，夜裡民眾乍看之下，還「以為放了附（副）棺材在路中央」，事後才由里長勸居民，把木櫃搬進騎樓，警方今天表示將開罰。
網友在地方社團「高雄 五甲大小事」留言，「搬出木櫃來擋住路中，請問此地轉彎處也有劃紅線，可以放這樣來擋路嗎」、「真是被他們打敗」、「不知情路過的人，還以為放了附（副）棺材在路中央！」。
照片一貼出，網友紛紛留言，稱「這可是馬路欸，也太過份了吧」、「用棺材當路霸這真的很強」、「裝碗尖頭白飯插3柱香以示敬重」。
高雄市警鳳山分局今天表示，警方據報前往處理，當地里長已先接獲里民告知，請屋主把木櫃搬進騎樓內，員警也見到木櫃占據道路，將依據道路交通管理處罰條例，在道路堆積、置放、設置妨礙交通物品開罰單，可處罰1200元到2400元罰鍰。
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