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路口停等紅燈慘被追撞 竹南市區4車連環撞成一團

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南市區環市路與博愛街口，昨近午時分發生4車碰撞事故，員警趕緊到場處理，赫然發現竟是1輛廂型車駕駛疑恍神，未注意前方燈號已紅燈，車輛紛紛減速停車，但廂型車在未減速情況下，直接猛撞前方停等紅燈車輛，共3輛車慘被撞上，幸未釀重大傷亡。

竹南警方今天表示，當時處理員警到場發現4車輛於路口前發生碰撞，趕緊在確保現場人車通行安全下，盡速協助製作紀錄。經了解，該路段位於竹南鎮內的環市路二段及博愛街的交叉路口，行駛該路段的銀色廂型車，因未注意前方路況，撞擊前方停等紅燈的銀色轎車，並向前碰撞另外兩輛停等紅燈的車輛。

這起事故導致其中挨撞兩車的駕駛及乘客共4人有全身擦挫傷，所幸並未造成更嚴重的傷亡。初步調查，4車駕駛皆無飲酒情事，詳細肇事原因仍待釐清。

竹南警方也提醒駕駛，車輛行駛時，應隨時注意前方，保持安全距離，遇路口時應謹記「慢」、「看」、「停」，以避免突發狀況，防止事故發生，保障你我行車安全。

肇事廂型車駕駛疑恍神，未注意前方路況追撞前方3輛停等紅燈車輛。圖／警方提供
肇事廂型車駕駛疑恍神，未注意前方路況追撞前方3輛停等紅燈車輛。圖／警方提供
肇事廂型車駕駛疑恍神，未注意前方燈號已紅燈，猛撞前方停等紅燈3車，幸未釀重大傷亡。圖／警方提供
肇事廂型車駕駛疑恍神，未注意前方燈號已紅燈，猛撞前方停等紅燈3車，幸未釀重大傷亡。圖／警方提供

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