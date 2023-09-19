路口停等紅燈慘被追撞 竹南市區4車連環撞成一團

苗栗縣竹南市區環市路與博愛街口，昨近午時分發生4車碰撞事故，員警趕緊到場處理，赫然發現竟是1輛廂型車駕駛疑恍神，未注意前方燈號已紅燈，車輛紛紛減速停車，但廂型車在未減速情況下，直接猛撞前方停等紅燈車輛，共3輛車慘被撞上，幸未釀重大傷亡。

竹南警方今天表示，當時處理員警到場發現4車輛於路口前發生碰撞，趕緊在確保現場人車通行安全下，盡速協助製作紀錄。經了解，該路段位於竹南鎮內的環市路二段及博愛街的交叉路口，行駛該路段的銀色廂型車，因未注意前方路況，撞擊前方停等紅燈的銀色轎車，並向前碰撞另外兩輛停等紅燈的車輛。

這起事故導致其中挨撞兩車的駕駛及乘客共4人有全身擦挫傷，所幸並未造成更嚴重的傷亡。初步調查，4車駕駛皆無飲酒情事，詳細肇事原因仍待釐清。