「4歲孫女在等你回家」警柔性勸說老婦人返家團圓

台南市警六分局新興派出所警員蔡宗翰（左）、曾泳瑀（右），熱心為民服務，協助找回負氣出走的老太太。記者黃宣翰／翻攝

黃姓老太太和家人吵架後負氣離家，女兒遍尋不著報警協尋，警方在3小時後找到她，仍在氣頭上，不願返家。警員說: 「您4歲孫女在家，等著您回家抱抱她。」柔性勸導後老太太才心回意轉返家，一家團圓。

台南市警六分局新興派出所於9月17日獲報，她因家庭因素與母親發生激烈爭吵，導致母親負氣離家，不知去向。黃女擔心母親自己騎機車回嘉義縣布袋鎮娘家，請警方協助尋找。

警員蔡宗翰、曾泳瑀立即透過警察局路口監視器，沿途循黃女騎機車方向沿途尋找，約3小時後在她住家附近巷口尋獲，當時黃老太太仍在氣頭上，情緒激動。

警員話鋒一轉，柔性勸說：「您4歲孫女還在家中等您回家抱抱她」，順利說動婦人，員警陪同婦人返家，吵著想阿嬤的4歲孫女看到婦人，也過來緊緊拉著阿嬤的手。

台南市警六警分局長許敏能呼籲，失蹤案件民眾可在第一時間向警方報案，毋需等待24小時後，才能在黃金時間內協尋。員警會根據報案人所描述的案發狀況，分析是否需要緊急協尋，或者通報線上巡邏員警針對失蹤人口特徵加強協尋。