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無照屁孩偷開車撞3車還肇逃 父心死大義滅親堅告竊盜

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區16歲孫姓少年昨天下午偷開家裡車欲載友人出遊。不料行經板橋區大觀路時連續擦撞3輛汽機車後闖紅燈逃離。警方獲報展開追緝迅速將孫少逮捕。孫父接獲通知得知兒子偷開車出門還出車禍肇逃，氣得表示要對兒子提告竊盜，警方再度確認時，孫父表示已對兒子死心，警方詢後將孫少依竊盜罪嫌送辦。

據了解，16歲的孫姓少年之前曾向父親提及想開車載友人出遊，但因孫少未成年遭父親嚴拒。不料孫少今年初時竟偷偷將父親車輛鑰匙拿去備份，昨天下午5時許趁機偷開車出門，先去載了2名友人後欲前往蘆洲找朋友。

不料孫少開車行經板橋區大觀路三段與篤行路口停等紅燈時，不慎先撞了前方等紅燈的汽車，孫少一時緊張不知所措欲逃離現場時，又連續擦撞2輛機車後闖紅燈逃離現場，被撞的騎士立即向經過的巡邏警員報案。警方獲報後沿路尋找，不久後發現孫少疑因車速過快加上過彎不慎自撞路旁植栽水泥墩。

警方立即喝令孫少等3人下車，當確認孫姓少年無照駕駛後立即通知孫父到場，孫父接獲通知後一頭霧水，趕抵現場後才得知兒子之前偷偷複製自己鑰匙，且還偷開車出門釀禍，氣得向警方表示要對兒子提告竊盜。警方向孫父再次確認是否確定要提告，孫父表示對兒子早已心死，擔心他以後再度開車出去做壞事，決定大義滅親給兒子一個教訓。警方受理後將孫少依竊盜罪嫌移送少年法庭，至於交通事故肇責部分再另行依規定處理。

孫姓少年開車自撞路緣。記者黃子騰／翻攝
孫姓少年開車自撞路緣。記者黃子騰／翻攝
車輛右前輪破損。記者黃子騰／翻攝
車輛右前輪破損。記者黃子騰／翻攝
警方到場後喝令孫姓少年等3人下車。記者黃子騰／翻攝
警方到場後喝令孫姓少年等3人下車。記者黃子騰／翻攝

竊盜 提告

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