無照屁孩偷開車撞3車還肇逃 父心死大義滅親堅告竊盜

新北市板橋區16歲孫姓少年昨天下午偷開家裡車欲載友人出遊。不料行經板橋區大觀路時連續擦撞3輛汽機車後闖紅燈逃離。警方獲報展開追緝迅速將孫少逮捕。孫父接獲通知得知兒子偷開車出門還出車禍肇逃，氣得表示要對兒子提告竊盜，警方再度確認時，孫父表示已對兒子死心，警方詢後將孫少依竊盜罪嫌送辦。

據了解，16歲的孫姓少年之前曾向父親提及想開車載友人出遊，但因孫少未成年遭父親嚴拒。不料孫少今年初時竟偷偷將父親車輛鑰匙拿去備份，昨天下午5時許趁機偷開車出門，先去載了2名友人後欲前往蘆洲找朋友。

不料孫少開車行經板橋區大觀路三段與篤行路口停等紅燈時，不慎先撞了前方等紅燈的汽車，孫少一時緊張不知所措欲逃離現場時，又連續擦撞2輛機車後闖紅燈逃離現場，被撞的騎士立即向經過的巡邏警員報案。警方獲報後沿路尋找，不久後發現孫少疑因車速過快加上過彎不慎自撞路旁植栽水泥墩。