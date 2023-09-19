影／好心有好報！外送員丟錢包 一張捐款收據助尋回

台中市廖姓外送員在16日工作時，遺失錢包，有民眾拾獲發現錢包內有1萬多元現金，但無相關證件，因此送交警方失物招領，警方發現，錢包內有一張有署名的捐款收據，循線聯絡到廖男到所領回失物，警方也直說「真是好心有好報」。

第二警分局永興所警員林志忠在16日下午3時許備勤時，受理民眾拾獲錢包案，警員檢視錢包發現，除了現金1萬多元外，沒有其他證件、卡片，但有一張捐款6200元的功德金收據，寫有捐款人「廖○○」姓名。

警員查詢，同名同姓的人約有十幾位，僅憑直覺挑了一位撥打電話詢問，未料正好就是遺失錢包、擔任外送員的32歲廖姓男子。

因錢包內沒有證件，警員只好靠著該張捐款收據，確認失主是誰，以詢問捐款金額的方式，確認廖男是否真為失主。

廖姓外送員說，錢包應該是騎車時不小心掉出口袋，裡面的現金1萬多元是要繳健保費、給媽媽的生活費，原以為找不回來了，沒想到接到警察電話，讓他欣喜若狂。