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影／好心有好報！外送員丟錢包 一張捐款收據助尋回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓外送員在16日工作時，遺失錢包，有民眾拾獲發現錢包內有1萬多元現金，但無相關證件，因此送交警方失物招領，警方發現，錢包內有一張有署名的捐款收據，循線聯絡到廖男到所領回失物，警方也直說「真是好心有好報」。

第二警分局永興所警員林志忠在16日下午3時許備勤時，受理民眾拾獲錢包案，警員檢視錢包發現，除了現金1萬多元外，沒有其他證件、卡片，但有一張捐款6200元的功德金收據，寫有捐款人「廖○○」姓名。

警員查詢，同名同姓的人約有十幾位，僅憑直覺挑了一位撥打電話詢問，未料正好就是遺失錢包、擔任外送員的32歲廖姓男子。

因錢包內沒有證件，警員只好靠著該張捐款收據，確認失主是誰，以詢問捐款金額的方式，確認廖男是否真為失主。

廖姓外送員說，錢包應該是騎車時不小心掉出口袋，裡面的現金1萬多元是要繳健保費、給媽媽的生活費，原以為找不回來了，沒想到接到警察電話，讓他欣喜若狂。

廖男也說，每個月都會定期捐款，沒想到會因這張捐款收據，找回失而復得的錢包，「真是上天保佑」。

台中市廖姓外送員遺失錢包，警方利用錢包內的捐款收據，找到廖男領回遺失物。圖／第二警分局提供
台中市廖姓外送員遺失錢包，警方利用錢包內的捐款收據，找到廖男領回遺失物。圖／第二警分局提供
台中市廖姓外送員遺失錢包，警方利用錢包內的捐款收據，找到廖男領回遺失物。圖／第二警分局提供
台中市廖姓外送員遺失錢包，警方利用錢包內的捐款收據，找到廖男領回遺失物。圖／第二警分局提供
台中市廖姓外送員遺失錢包，警方利用錢包內的捐款收據，找到廖男領回遺失物。圖／第二警分局提供
台中市廖姓外送員遺失錢包，警方利用錢包內的捐款收據，找到廖男領回遺失物。圖／第二警分局提供

捐款 外送員 失主

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