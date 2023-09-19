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將領告別陸戰99旅中尉 同袍泣留「為我們祝福」

聯合報／ 記者林保光／即時報導

海軍副司令王瑞麟今天參加陸戰99旅鄭姓中尉告別式，向家屬致意。記者林保光／攝影
海軍副司令王瑞麟今天參加陸戰99旅鄭姓中尉告別式，向家屬致意。記者林保光／攝影

海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉9月5日陳屍營區，家屬懷疑死因不單純，質疑「被逼死」。今天家人為他舉行告別式，軍方也由高階將領，送他走完人生最後一程，並向鄭的父母致哀。

軍方今天由國防部中將總督察長李兆明、海軍中將副司令王瑞麟等高階將領，分別率員到高雄市立殯儀館，向鄭姓中尉行禮，2人也先後屈身向坐在靈堂的鄭中尉父母致意，鄭的父母表情哀傷，母親更是一度痛哭。

鄭姓中尉9月5日凌晨與母親通過電話後，當天清晨經官兵發現他陳屍兵舍後方的榕樹下。軍警勘查，發現鄭當時懸吊處離地面近5公尺高，研判輕生。

鄭母認為「兒子是被逼死」，9月7日到營區了解時，遇國防部長邱國正，也下跪陳情，鄭父9月12日更前往營區大門朝自身潑灑汽油，要求查明兒子死亡真相。

軍方接獲家屬質疑，一再調查鄭的直屬長官是否涉及管教不當，但還沒對外說明結果，僅表示全案已進入調查階段。國防部長邱國正也承諾釐清事件，懲處的絕不手軟，國防部並表示會將邀請家屬見證調查，相關檔案也會供家屬參考。

今天軍方動員不少士官兵到靈堂，向鄭姓中尉告別，同袍還在靈堂前，寫下追思字條，有人還寫出，「我們活著的人過得痛苦，祢會在另一個世界為我們祝福」。

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海軍副司令王瑞麟（中）等將領今天參加陸戰99旅鄭姓中尉告別式。記者林保光／攝影
海軍副司令王瑞麟（中）等將領今天參加陸戰99旅鄭姓中尉告別式。記者林保光／攝影
海軍陸戰99旅鄭姓中尉今天由家屬舉辦告別式，同袍在靈堂前，留下追思字條。記者林保光／攝影
海軍陸戰99旅鄭姓中尉今天由家屬舉辦告別式，同袍在靈堂前，留下追思字條。記者林保光／攝影
海軍副司令王瑞麟今天參加陸戰99旅鄭姓中尉告別式，向家屬致意。記者林保光／攝影
海軍副司令王瑞麟今天參加陸戰99旅鄭姓中尉告別式，向家屬致意。記者林保光／攝影
國防部總督察長李兆明今天參加陸戰99旅鄭姓中尉告別式，向家屬致意。記者林保光／攝影
國防部總督察長李兆明今天參加陸戰99旅鄭姓中尉告別式，向家屬致意。記者林保光／攝影

國防部 父母 邱國正

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