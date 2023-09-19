獨／領錯屍法醫險解剖錯人 新竹市立殯儀館廠商大出包

新竹市立殯儀館昨發生領錯屍，險害法醫解剖錯人的大烏龍！30歲越南籍阮姓男性死者，原預計在18日下午2點解剖，沒想到因館方疏失，將39歲的印尼籍男子阿滿退冰後推去解剖室，法醫解剖時檢查死者資料發現對不上，急忙喊卡。新竹市殯葬管理所表示，外包廠商疏失導致退錯冰，將依照合約懲處罰錢，未來也會檢討改善。

記者調查，近來新竹市立殯儀館有2名外籍移工，同為在宿舍意外身亡需解剖釐清死因，一名為阮姓越南籍移工，一名為印尼籍移工阿滿。沒想到昨天安排阮姓移工解剖驗屍，殯儀館人員竟拉錯遺體，將阿滿推去解剖。

阮男表哥昨天從台北南下，看見表弟遺體覺得「怪怪的」，但又不敢直接質疑，只好指認完後到外頭等待。法醫準備解剖時，也覺得遺體和資料對不上，正起疑時，幸好阮男表哥還是覺得不對勁，連忙衝進解剖室提出質疑，經過資料和比對，這才發現「真的搞錯人了！」

據悉，兩人身分雖然都是外籍移工，但年紀、膚色、身形皆有差異，加上兩人冰櫃號碼分別為26和46，並非連號或容易混淆的數字，發生如此離譜的疏失，也不禁讓人質疑「螺絲鬆了」，因解剖前遺體需提前退冰，這起烏龍也讓原本安排好的解剖只能暫停，家屬也白跑一趟，浪費人力、物力。

資深法醫指出，以往解剖，當遺體從屍袋移出來時，法醫都會再三確認屍袋上的名字是否為本人，這次發生這樣差點「剖錯人」的烏龍，應是工作人員沒有做好再三確認導致拉錯人，並將遺體直接放在解剖台所致。

新竹市殯葬管理所所長洪坤戊說，為尊重法醫解剖作業，長久以來都是由法醫的解剖助手通知冰庫外包廠商退冰、領取遺體，殯儀館不會介入，但過去不曾發生「退錯冰」的情形，經了解，此次疑似中間訊息傳遞有誤，導致外包業者退錯冰，館方也是事後才知情。