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北市銀樓險遭詐騙黃金項鍊46萬餘元 警破三方詐騙抓2車手

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市大同區一家銀樓，本月14日險遭詐買2條要價46萬餘元的黃金項鍊，銀樓發現匯款帳號不同，報警求助，大同分局重慶北路派出所到場，查獲前來交付尾款，並企圖取走項鍊的車手27歲楊男、24歲黃女。全案依詐欺罪嫌送辦，警方也同步追查43萬贓款為假投資詐騙款項，事後將發還被害人。

警方指出，詐團在網路上向銀樓老闆聲稱要買黃金，詢問黃金項鍊價格，銀樓報價2條黃金價值46萬2300元；銀樓收到4筆匯款，分別為30萬、5萬、5萬、3萬元，共43萬元，但均來自不同金融帳戶，懷疑款項來源有異，可能遭詐團鎖定「詐黃金」，隨即報案求助。

警方查出，詐團涉先向銀樓詢價，再以假投資行騙，詐騙被害人蕭姓資訊業男子，誤信假投資詐騙，匯款30萬元至銀樓帳戶，另還有其他被害人上當匯款。

重慶北路派出所警員林思廷、廖國佑、潘思翰、王竣謚，14日獲報即刻到場，查獲涉嫌取黃金項鍊的車手楊男，查扣身上新台幣3萬2300元，隨後也在銀樓旁的計程車外，查獲被司機趕下車的黃女，2人遭依詐欺罪嫌送辦。

警方指出，假買賣真詐財乃常見之詐騙手法，此案三方詐騙，幸好銀樓為損失黃金項鍊，警方已查扣43萬元贓款，將發還被害人；警方呼籲，民眾誤相信一頁式廣告、假投資詐騙，投資應尋求正常合法管道。

警方查獲詐騙黃金項鍊的車手楊男、黃女。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲詐騙黃金項鍊的車手楊男、黃女。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲詐騙黃金項鍊的車手楊男。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲詐騙黃金項鍊的車手楊男。記者蕭雅娟／翻攝

銀樓 詐騙 車手

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