聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／淡水「加油站猴子」連續犯案抓不怕 這回涉竊逃逸7天不接電話
新北市淡水區20歲黃姓男子近期不斷惹事生非，持刀恐嚇暴打加油站工讀生、偷走里長的進口轎車、吸毒毆打朋友母親引發持槍鬥毆，每次被警方移送地檢署都交保，11日又在自家社區停車場竊取車內財物得手數萬元，已逃逸7天未接電話，警方鎖定身分緝捕中。
據了解，黃男與曾姓友人上個月10日在淡水某加油站，被勸導「加油要先熄火」，暴怒揮舞西瓜刀痛毆工讀生，被警方依傷害罪嫌移送地檢署。
由於黃男與里長同住淡水新春街某社區，16日他又從社區地下停車場偷走里長的BMW轎車，1個多小時就被圍捕到案，但車開去撞安全島鈑金撞壞，里長事後修車花了10萬元。此案警方再依竊盜罪嫌移送地檢署，黃男因屢屢犯案，被謔稱為「加油站猴子」。
後來黃男借宿曾姓友人住處，吸毒神智不清毆打曾男母親，因此被曾男毆打，消息傳到黃男朋友耳中引發糾紛互嗆，導致曾男23日清晨，攜帶空氣鎮暴槍去找對方理論爆發衝突，曾男被依恐嚇、妨害自由罪嫌移送法辦。黃男雖未涉入，此案卻是因他而起。
本月12日，里長提醒社區居民，近日地下停車場接連有汽車被侵入竊取財物，事後調閱監視器發現，是黃姓男子11日清晨5時許，闖進1輛車門未上鎖的汽車內，偷走現金4萬餘元、存摺1本、支票2張（面額4萬）、皮夾1個（內有駕照及2千元）。
黃男之前所犯毆打加油站員工、偷竊里長汽車的案子都還在地檢署偵辦中，這次又涉嫌竊取車內財物，但他迄今已逃亡7天不接電話，警方持續追捕中，預計案件會先依竊盜罪嫌移送地檢署。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言