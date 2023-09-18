影／淡水「加油站猴子」連續犯案抓不怕 這回涉竊逃逸7天不接電話

新北市淡水區20歲黃姓男子近期不斷惹事生非，持刀恐嚇暴打加油站工讀生、偷走里長的進口轎車、吸毒毆打朋友母親引發持槍鬥毆，每次被警方移送地檢署都交保，11日又在自家社區停車場竊取車內財物得手數萬元，已逃逸7天未接電話，警方鎖定身分緝捕中。

據了解，黃男與曾姓友人上個月10日在淡水某加油站，被勸導「加油要先熄火」，暴怒揮舞西瓜刀痛毆工讀生，被警方依傷害罪嫌移送地檢署。

由於黃男與里長同住淡水新春街某社區，16日他又從社區地下停車場偷走里長的BMW轎車，1個多小時就被圍捕到案，但車開去撞安全島鈑金撞壞，里長事後修車花了10萬元。此案警方再依竊盜罪嫌移送地檢署，黃男因屢屢犯案，被謔稱為「加油站猴子」。

後來黃男借宿曾姓友人住處，吸毒神智不清毆打曾男母親，因此被曾男毆打，消息傳到黃男朋友耳中引發糾紛互嗆，導致曾男23日清晨，攜帶空氣鎮暴槍去找對方理論爆發衝突，曾男被依恐嚇、妨害自由罪嫌移送法辦。黃男雖未涉入，此案卻是因他而起。

本月12日，里長提醒社區居民，近日地下停車場接連有汽車被侵入竊取財物，事後調閱監視器發現，是黃姓男子11日清晨5時許，闖進1輛車門未上鎖的汽車內，偷走現金4萬餘元、存摺1本、支票2張（面額4萬）、皮夾1個（內有駕照及2千元）。