快訊

沒搶到是好事？iPhone 15 Pro爆陷2大問題 這2色「實機看起來更髒」

細節曝光！王毅、蘇利文會晤逾12小時 台灣問題討論最久

PLG／林書豪、林書緯夢幻聯手 連置物櫃都要緊鄰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／淡水「加油站猴子」連續犯案抓不怕 這回涉竊逃逸7天不接電話

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區20歲黃姓男子近期不斷惹事生非，持刀恐嚇暴打加油站工讀生、偷走里長的進口轎車、吸毒毆打朋友母親引發持槍鬥毆，每次被警方移送地檢署都交保，11日又在自家社區停車場竊取車內財物得手數萬元，已逃逸7天未接電話，警方鎖定身分緝捕中。

據了解，黃男與曾姓友人上個月10日在淡水某加油站，被勸導「加油要先熄火」，暴怒揮舞西瓜刀痛毆工讀生，被警方依傷害罪嫌移送地檢署。

由於黃男與里長同住淡水新春街某社區，16日他又從社區地下停車場偷走里長的BMW轎車，1個多小時就被圍捕到案，但車開去撞安全島鈑金撞壞，里長事後修車花了10萬元。此案警方再依竊盜罪嫌移送地檢署，黃男因屢屢犯案，被謔稱為「加油站猴子」。

後來黃男借宿曾姓友人住處，吸毒神智不清毆打曾男母親，因此被曾男毆打，消息傳到黃男朋友耳中引發糾紛互嗆，導致曾男23日清晨，攜帶空氣鎮暴槍去找對方理論爆發衝突，曾男被依恐嚇、妨害自由罪嫌移送法辦。黃男雖未涉入，此案卻是因他而起。

本月12日，里長提醒社區居民，近日地下停車場接連有汽車被侵入竊取財物，事後調閱監視器發現，是黃姓男子11日清晨5時許，闖進1輛車門未上鎖的汽車內，偷走現金4萬餘元、存摺1本、支票2張（面額4萬）、皮夾1個（內有駕照及2千元）。

黃男之前所犯毆打加油站員工、偷竊里長汽車的案子都還在地檢署偵辦中，這次又涉嫌竊取車內財物，但他迄今已逃亡7天不接電話，警方持續追捕中，預計案件會先依竊盜罪嫌移送地檢署。

20歲黃姓男子不斷惹事生非，持刀恐嚇暴打加油站工讀生、偷走里長汽車、吸毒毆打朋友母親引發持槍鬥毆，11日又在自家社區停車場竊取車內財物得手數萬元，但已逃逸7天未接電話，警方鎖定身分緝捕中。記者林昭彰／翻攝
20歲黃姓男子不斷惹事生非，持刀恐嚇暴打加油站工讀生、偷走里長汽車、吸毒毆打朋友母親引發持槍鬥毆，11日又在自家社區停車場竊取車內財物得手數萬元，但已逃逸7天未接電話，警方鎖定身分緝捕中。記者林昭彰／翻攝
黃姓男子上個月16日偷走里長的BMW轎車被捕。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子上個月16日偷走里長的BMW轎車被捕。記者曾伯愷／翻攝
黃男日前不滿被勸導「加油要先熄火」，竟持刀恐嚇、暴打加油站工讀生，因持續惹事生非被謔稱是「加油站猴子」。圖／翻攝社會事新聞影音
黃男日前不滿被勸導「加油要先熄火」，竟持刀恐嚇、暴打加油站工讀生，因持續惹事生非被謔稱是「加油站猴子」。圖／翻攝社會事新聞影音
里長的BMW轎車被黃姓男子偷走撞壞，事後修車花了10萬元。圖／翻攝里長臉書
里長的BMW轎車被黃姓男子偷走撞壞，事後修車花了10萬元。圖／翻攝里長臉書

加油站 淡水 停車場

延伸閱讀

噁男潛入屏東加油站附設女廁 待超過30分鐘偷拍如廁畫面

核安29號演習操演 淡水安老所展收容安置能力

行動加油車雖便民 雙溪民眾盼有固定式加油站

淡水屯山里長補選謝炳坤當選 公所舉辦就職儀式

相關新聞

漲潮來不及跑！3男布袋岸釣落海 2獲救1人卡蚵棚亡

嘉義縣布袋鎮海埔新生地南堤出海口今中午12點多驚傳3名20歲男釣客，在長堤岸釣遇漲潮，1人意外落海；嘉縣消、海岸巡及民間...

影／淡水「加油站猴子」連續犯案抓不怕 這回涉竊逃逸7天不接電話

新北市淡水區20歲黃姓男子近期不斷惹事生非，持刀恐嚇暴打加油站工讀生、偷走里長的進口轎車、吸毒毆打朋友母親引發持槍鬥毆，...

影／開BMW走北宜過彎突飄移 下秒衝對向撞電桿驚險影像曝光

35歲高姓男子昨天駕駛BMW轎車行經坪林區北宜公路50.7公里處時，疑因過彎時車速過快車輛飄移，隨即失控衝向對向路旁護欄...

影／超商前因口角而砸車洩憤 男子遭警方移送

金門縣金沙鎮一家超商發生店前砸車事件，嚇壞現場民眾，金湖分局指出，雙方因故起口角後談判，其中一方因情緒不滿而砸車，嚴重影...

嘉市番仔溝橋下男屍新事證 男子跌落橋下意外死亡

本月15日有民眾在嘉義市番仔溝橋下發現一具男屍，警方從死者身上證件及比對失蹤人口，為67歲林姓男子，檢警原本擇日解剖釐清...

影／泰山貨車裝載潤滑油傾倒滲漏 害4輛機車犁田摔慘了

新北市泰山區明志路三段，今天上午11時許，有1輛貨車裝載的潤滑油桶傾倒滲漏滿地，導致4輛機車路過接連打滑摔倒，幸好都只是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦