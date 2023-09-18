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高雄墜樓女大生為高關懷對象 家屬忍痛放棄急救

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市一所科技大學下午近兩點發生女大生墜樓意外，一名21歲女大生從六樓墜落中庭。校方表示，初步了解她為校內高關懷學生，事件原因還要了解。經聯絡家屬到場，家屬忍痛同意放棄急救。

校方表示，位於三民區的校區今日下午發生學生墜樓意外，當下立即送醫搶救。初步了解學生為校內高關懷學生，目前學校正全力協助警方及家屬釐清原因。

墜樓事件也引發學生討論，女學生墜樓地點為學校第一棟行政大樓，事發時有其他學生在附近。經聯絡家屬到場，家屬忍痛同意放棄急救。

學校對此事件表達遺憾且痛心，將專案啟動關懷輔導，疏通校內因此意外事故所造成的師生心理影響。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

高雄市一所科技大學女大生從學校6樓墜落中庭。圖／讀者提供
高雄市一所科技大學女大生從學校6樓墜落中庭。圖／讀者提供

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