快訊

賴清德推薦 無黨籍北市議員林亮君宣布加入民進黨

首例！他欠稅不繳 4600萬元保單被強制執行

嗆王力宏別胡說八道 藍心湄自責：討厭那個死八婆樣子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／開BMW走北宜過彎突飄移 下秒衝對向撞電桿驚險影像曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

35歲高姓男子昨天駕駛BMW轎車行經坪林區北宜公路50.7公里處時，疑因過彎時車速過快車輛飄移，隨即失控衝向對向路旁護欄及電線桿，高男車輛車頭整個撞爛，所幸安全氣囊及時爆開，高男僅手腳擦挫傷及嘴角破皮，由救護人員送醫治療後隨即出院返家休息。高男酒測值為0並未喝酒，車禍發生原因仍待警方調查。

據了解，家住台北市的高姓男子昨天上午7時許駕駛BMW轎車，沿北宜公路宜蘭往坪林方向行駛準備返家，經過50.7公里處時疑因過彎不慎失控自撞對向護欄及電線桿，所幸事發當時對向並無人車經過，並未造成其他人員傷亡。新店警方獲報到場進行採證，確認高男無酒駕狀況，全案依規定處理。

高男車禍過程全被後方車輛行車記錄器拍下上傳臉書社團「重機路況、天氣 車友靠北版」，引發網友熱議：「這麼好開的路，還可以開成這樣，駕照是不是該剪掉了」、「吃線吃成這樣還會失控」、「連開在自己車道線內都做不到的，到底是技術多差」。

高男駕駛的BMW車頭嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
高男駕駛的BMW車頭嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
高男車輛失控衝向對向。圖／擷取自臉書社團「重機路況、天氣 車友靠北版」
高男車輛失控衝向對向。圖／擷取自臉書社團「重機路況、天氣 車友靠北版」
高男衝撞對向護欄及電線桿。圖／擷取自臉書社團「重機路況、天氣 車友靠北版」
高男衝撞對向護欄及電線桿。圖／擷取自臉書社團「重機路況、天氣 車友靠北版」
高男撞向對向護欄及電線桿。記者黃子騰／翻攝
高男撞向對向護欄及電線桿。記者黃子騰／翻攝

失控 北宜公路 車禍

延伸閱讀

苗栗三灣大橋附近轎車自撞電桿事故 31歲男送醫不治

座椅加熱訂閱制被罵翻！BMW改變訂閱付費服務方向 主推其他功能

BMW 530e 插電式油電車 慕尼黑車展登場

爽開百萬BMW販毒還靠老婆扛責 喪妻馬上交女友下場出爐

相關新聞

影／開BMW走北宜過彎突飄移 下秒衝對向撞電桿驚險影像曝光

35歲高姓男子昨天駕駛BMW轎車行經坪林區北宜公路50.7公里處時，疑因過彎時車速過快車輛飄移，隨即失控衝向對向路旁護欄...

影／泰山貨車裝載潤滑油傾倒滲漏 害4輛機車犁田摔慘了

新北市泰山區明志路三段，今天上午11時許，有1輛貨車裝載的潤滑油桶傾倒滲漏滿地，導致4輛機車路過接連打滑摔倒，幸好都只是...

跑了半個台灣想賣手機賺價差沒賣出 少年沒錢買車票回家

住新北市的黃姓少年打聽下認為台中通訊行手機收購價比北部高，昨天搭車跑了半個台灣到台中想賣自己的手機賺價差，到通訊行才知賣...

為了1萬元會錢表兄弟反目 持刀當街砍人濺血雙雙被逮

為了1萬元會錢表兄弟竟反目成仇砍人濺血！35歲廖男昨天中午前往59歲陳姓表哥家幫母親追討未給的1萬元會錢，雙方發生口角後...

嘉市番仔溝橋下男屍新事證 男子跌落橋下意外死亡

本月15日有民眾在嘉義市番仔溝橋下發現一具男屍，警方從死者身上證件及比對失蹤人口，為67歲林姓男子，檢警原本擇日解剖釐清...

「這人肚子鼓鼓的！」 警憑監視器一角揪出竊嫌

43歲洪姓男子本月13日到台南市安南區怡安路果菜市場，趁攤商不注意涉嫌偷走腰包， 腰包內有智慧手機。洪得手將腰包藏在上衣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦