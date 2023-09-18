聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／開BMW走北宜過彎突飄移 下秒衝對向撞電桿驚險影像曝光
35歲高姓男子昨天駕駛BMW轎車行經坪林區北宜公路50.7公里處時，疑因過彎時車速過快車輛飄移，隨即失控衝向對向路旁護欄及電線桿，高男車輛車頭整個撞爛，所幸安全氣囊及時爆開，高男僅手腳擦挫傷及嘴角破皮，由救護人員送醫治療後隨即出院返家休息。高男酒測值為0並未喝酒，車禍發生原因仍待警方調查。
據了解，家住台北市的高姓男子昨天上午7時許駕駛BMW轎車，沿北宜公路宜蘭往坪林方向行駛準備返家，經過50.7公里處時疑因過彎不慎失控自撞對向護欄及電線桿，所幸事發當時對向並無人車經過，並未造成其他人員傷亡。新店警方獲報到場進行採證，確認高男無酒駕狀況，全案依規定處理。
高男車禍過程全被後方車輛行車記錄器拍下上傳臉書社團「重機路況、天氣 車友靠北版」，引發網友熱議：「這麼好開的路，還可以開成這樣，駕照是不是該剪掉了」、「吃線吃成這樣還會失控」、「連開在自己車道線內都做不到的，到底是技術多差」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言