影／開BMW走北宜過彎突飄移 下秒衝對向撞電桿驚險影像曝光

35歲高姓男子昨天駕駛BMW轎車行經坪林區北宜公路50.7公里處時，疑因過彎時車速過快車輛飄移，隨即失控衝向對向路旁護欄及電線桿，高男車輛車頭整個撞爛，所幸安全氣囊及時爆開，高男僅手腳擦挫傷及嘴角破皮，由救護人員送醫治療後隨即出院返家休息。高男酒測值為0並未喝酒，車禍發生原因仍待警方調查。

據了解，家住台北市的高姓男子昨天上午7時許駕駛BMW轎車，沿北宜公路宜蘭往坪林方向行駛準備返家，經過50.7公里處時疑因過彎不慎失控自撞對向護欄及電線桿，所幸事發當時對向並無人車經過，並未造成其他人員傷亡。新店警方獲報到場進行採證，確認高男無酒駕狀況，全案依規定處理。