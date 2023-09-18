假投資用第三方支付收款 台中警破詐團8人遭起訴

陳姓男子涉組成詐騙集團，謊稱可代操線上博弈投資，並由人頭公司申請第三方支付公司代收代付款項躲避查緝。台中警方循線逮捕陳男等8人依詐欺等罪嫌送辦，檢方日前依法起訴。

台中市政府警察局刑事警察大隊今天表示，刑大科偵隊去年接獲線報，指陳姓男子涉嫌成立詐騙集團，以「代操投資博弈娛樂城」及「投資賺錢」等手法，並利用第三方支付公司做為收付金錢管道。獲報後，立即組成專案小組立案偵辦。

專案小組去年12月間蒐證完備後，循線逮捕集團主嫌陳男及成員等8人。

警方查出，此集團向民眾謊稱由工程師團隊利用軟體破解遊戲平台，可協助投注代操線上博弈投資，集團並由成員成立多家人頭公司，申請使用第三方支付公司代收代付服務，以合法管道掩飾非法贓款。

待被害人誤以為獲利後，集團便引誘民眾投注更多金錢，但當被害人想要出金，集團以平台各式問題例如須達到儲值金1倍的洗碼量，或違規使用外掛來結帳戶等理由，謊稱無法出金。

警方指出，正當被害人以為利用第三方支付的方式付款，可即時停止詐騙款項轉出時，不料第三方支付公司與詐騙集團勾結，謊稱請被害人與遊戲平台溝通談妥即可退款，透過拖延戰術讓被害人苦等無門，最後發現不對勁報案時，已來不及止付被害款項，經清查有10多名被害人，被害金額逾新台幣百萬元。

警詢問後，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌，將陳男等8人移送台中地方檢察署偵辦，檢方日前已依法起訴。