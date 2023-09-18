嘉市番仔溝橋下男屍新事證 男子跌落橋下意外死亡

本月15日有民眾在嘉義市番仔溝橋下發現一具男屍，警方從死者身上證件及比對失蹤人口，為67歲林姓男子，檢警原本擇日解剖釐清死因，今因發現新事證，監視畫面顯示男子係不小心跌落鐵道邊坡，頭、胸部創傷，引發創傷性休克死亡，認定為意外死亡。

鐵路警察局嘉義所15日下午4點07分接獲報案，江姓男子搭火車時發現，台鐵基起297K+400m番仔溝橋下水溝旁疑有人躺在地上。嘉義市警局刑大、鑑識科、第1警分局偵查隊等接獲報案趕往現場，發現為一具已腐爛的屍體，經比對查證係9月10日通報失蹤的67歲林姓男子。

據了解，林男9月5日向家人表示，要北上找親戚，就此失去聯繫，家屬10日報警協尋，不料接到林男死亡消息。

警方現場採證及蒐集相關跡證後，將遺體移往嘉義市殯儀館，因屍體腐爛情形嚴重，檢警擇日解剖釐清死因。