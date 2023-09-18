學童化身一日消防員！ 竹市國小消防護照認證活動開跑

為建立學童消防安全觀念，提升災害應變能力，新竹市政府針對國小4年級學生辦理消防護照認證活動，今天於新竹國小正式開跑，讓學子們親身體驗地震應變、射水救火、火場自救等實際災害情形，新竹市警察局第三分局也到場進行反詐騙宣導，市長高虹安今天視察演練情況，並與學童們一起互動闖關，期藉由認證體驗，落實防災教育向下扎根。

高虹安表示，過去2年因疫情而暫停辦理消防護照體驗活動，很高興可以在今年復辦，未來將在新竹市35所公私立國小辦理41場次的護照認證，讓學童在學校成長學習的過程中，學習到正確的消防觀念。

今日消防護照認證活動結合校內課程，透過實際操作教導學童正確的防災知識，共設計4個關卡包含「常識站」宣導正確的消防知識、「水滅火器站」體驗滅火器操作，以及「消防小畫家站」與「地震體驗站」，此外也提供非常實用的消防車造型筆筒，讓學生進行有獎徵答，透過一系列活動讓孩子們習得防災應變技能，培養正確防災觀念，成為新竹市的防災小英雄。

消防局長李世恭表示，活動讓學生們學到防災知識並了解消防員辛勞，更將「公共安全與消防」的正確觀念向下扎根，從幼兒園競賽活動、國小消防護照、國中CPR認證到高中及大學的新生訓練，一路陪著市民成長，一起關注公共安全的重要性。