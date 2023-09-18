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學童化身一日消防員！ 竹市國小消防護照認證活動開跑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
讓學子們親身體驗地震應變、射水救火、火場自救等實際災害情形。圖／市府提供
讓學子們親身體驗地震應變、射水救火、火場自救等實際災害情形。圖／市府提供

為建立學童消防安全觀念，提升災害應變能力，新竹市政府針對國小4年級學生辦理消防護照認證活動，今天於新竹國小正式開跑，讓學子們親身體驗地震應變、射水救火、火場自救等實際災害情形，新竹市警察局第三分局也到場進行反詐騙宣導，市長高虹安今天視察演練情況，並與學童們一起互動闖關，期藉由認證體驗，落實防災教育向下扎根。

高虹安表示，過去2年因疫情而暫停辦理消防護照體驗活動，很高興可以在今年復辦，未來將在新竹市35所公私立國小辦理41場次的護照認證，讓學童在學校成長學習的過程中，學習到正確的消防觀念。

今日消防護照認證活動結合校內課程，透過實際操作教導學童正確的防災知識，共設計4個關卡包含「常識站」宣導正確的消防知識、「水滅火器站」體驗滅火器操作，以及「消防小畫家站」與「地震體驗站」，此外也提供非常實用的消防車造型筆筒，讓學生進行有獎徵答，透過一系列活動讓孩子們習得防災應變技能，培養正確防災觀念，成為新竹市的防災小英雄。

消防局長李世恭表示，活動讓學生們學到防災知識並了解消防員辛勞，更將「公共安全與消防」的正確觀念向下扎根，從幼兒園競賽活動、國小消防護照、國中CPR認證到高中及大學的新生訓練，一路陪著市民成長，一起關注公共安全的重要性。

消防局表示，透過消防護照認證活動讓學生充分認識火災會產生濃煙、高熱等危害，進而學得如何在火場中全身而退，甚至可以協助自己身旁的人；地震則是台灣最常面對到的災害，必須牢記趴下掩護穩住口訣並時常演練，當地震真正來臨時才能應變自如，運用所學的消防常識與技能，保障自己與家人的生命財產安全。此外，新竹市警察局第三分局也藉由今日活動，向學童宣導反詐騙觀念，由市長與孩童進行有趣的問答小遊戲，在玩樂同時也從小培養反詐意識。

新竹市警察局第三分局也藉由今日活動，向學童宣導反詐騙觀念，由市長與孩童進行有趣的問答小遊戲，在玩樂同時也從小培養反詐意識。圖／警察局提供
新竹市警察局第三分局也藉由今日活動，向學童宣導反詐騙觀念，由市長與孩童進行有趣的問答小遊戲，在玩樂同時也從小培養反詐意識。圖／警察局提供
新竹市警察局第三分局也到場進行反詐騙宣導。圖／警察局提供
新竹市警察局第三分局也到場進行反詐騙宣導。圖／警察局提供
為建立學童消防安全觀念，提升災害應變能力，新竹市政府針對國小4年級學生辦理消防護照認證活動。圖／市府提供
為建立學童消防安全觀念，提升災害應變能力，新竹市政府針對國小4年級學生辦理消防護照認證活動。圖／市府提供

新竹 護照 地震

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