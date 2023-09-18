影／泰山貨車裝載潤滑油傾倒滲漏 害4輛機車犁田摔慘了

新北市泰山區明志路三段，今天上午11時許，有1輛貨車裝載的潤滑油桶傾倒滲漏滿地，導致4輛機車路過接連打滑摔倒，幸好都只是輕傷。貨車司機裝載貨物未綑綁牢靠，將依法開罰。

據了解，46歲彭姓司機當時駕駛小貨車沿明志路行駛，在工專路口發現車上裝載的潤滑油桶傾倒，趕緊停靠路邊查看，但油漬已滲漏散滿路面，他忙著聯絡想要清理路面，卻未設法警示往來人車，導致路過的4輛機車陸續滑倒，騎士都只是輕微擦傷，警方獲報趕抵疏導交通，5名駕駛均未飲酒。