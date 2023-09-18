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影／泰山貨車裝載潤滑油傾倒滲漏 害4輛機車犁田摔慘了

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市泰山區明志路三段，今天上午11時許，有1輛貨車裝載的潤滑油桶傾倒滲漏滿地，導致4輛機車路過接連打滑摔倒，幸好都只是輕傷。貨車司機裝載貨物未綑綁牢靠，將依法開罰。

據了解，46歲彭姓司機當時駕駛小貨車沿明志路行駛，在工專路口發現車上裝載的潤滑油桶傾倒，趕緊停靠路邊查看，但油漬已滲漏散滿路面，他忙著聯絡想要清理路面，卻未設法警示往來人車，導致路過的4輛機車陸續滑倒，騎士都只是輕微擦傷，警方獲報趕抵疏導交通，5名駕駛均未飲酒。

員警同時通知清潔隊到場清除油漬，避免用路人再發生意外事故，並調閱監視器釐清案發經過及相關責任歸屬。彭姓貨車司機所載貨物滲漏、飛散，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款舉發，處3千元以上1萬8千以下罰鍰。

泰山明志路三段路面滿是油漬，害4輛機車打滑摔倒，4名騎士輕微擦傷。記者林昭彰／翻攝
泰山明志路三段路面滿是油漬，害4輛機車打滑摔倒，4名騎士輕微擦傷。記者林昭彰／翻攝
泰山區明志路三段今天上午11時許，有1輛貨車裝載的潤滑油桶傾倒滲漏滿地，導致4輛機車路過接連打滑摔倒，員警通知清潔隊到場清除油漬。記者林昭彰／翻攝
泰山區明志路三段今天上午11時許，有1輛貨車裝載的潤滑油桶傾倒滲漏滿地，導致4輛機車路過接連打滑摔倒，員警通知清潔隊到場清除油漬。記者林昭彰／翻攝

監視器

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