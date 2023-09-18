「這人肚子鼓鼓的」！警憑監視器一角揪出竊嫌

43歲洪姓男子本月13日到台南市安南區怡安路果菜市場，趁攤商不注意涉嫌偷走腰包， 腰包內有智慧手機。洪得手將腰包藏在上衣內，鬼鬼祟祟離開市場。警方接獲報案後調閱市場監視錄影畫面，昨天在洪家找到失竊手機， 警詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市三分局安中派出所員警，9月13日接獲市場張姓攤販報案，他的腰包放置攤位前遭竊，內有iPhone 13手機一支（市值2萬多元），員警積極調閱監視器追查，並持續追尋失竊手機。

警員仔細過濾鄰近攤位監視器影像，發現畫面右上角一人行經時「腹部衣物異常鼓起」疑似有藏匿物品舉動，這短短3秒鐘的畫面，讓員警燃起破案希望，再調閱市場其他監視器，確認形跡可疑男子為轄內43歲洪姓男慣竊。

警員立即前往洪住處查訪，洪見事跡敗露坦承犯案，辯稱竊得手機及包包都已棄置等語，然回應時言詞閃爍，警員持續詢問下，在洪家中發現失竊手機，但未尋獲失竊包包。洪又辯稱包包已丟棄於果菜市場內公廁，警方立即派員前往找尋，但沒有找到，全依竊盜罪嫌函送台南地檢署法辦。