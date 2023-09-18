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樂天桃園棒球場機車違停亂象挨批 警：人行道開罰80件

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園樂天桃園棒球場周邊道路人行道機車違規停車嚴重，形同停車場，遭民眾檢舉。圖／讀者提供
桃園樂天桃園棒球場周邊道路人行道機車違規停車嚴重，形同停車場，遭民眾檢舉。圖／讀者提供
桃園市樂天桃園棒球場昨天下午由中信兄弟VS.樂天桃猿職棒開打，吸引上萬球迷看球，造成球場周邊人行道違規停車嚴重，中壢一名網友在臉書社群及本報再度投訴，檢舉領航北路一段及文康路口、高鐵南路二段等路口停放滿滿違停機車，他報案45分不見警察取締，如無政府狀態，形同行人地獄。

中壢警分局今天上午表示，這位民眾多次在桃園棒球場職棒開打，拍下球場周邊道路人行道違規停放機車照片檢舉，因為每每球賽開打，球迷貪圖方便，不願去停世客博館旁的文智停車場2000個機車位，卻寧願違規停在球場周邊人行道，警力全部投入交通疏導維護安全。

球場周邊平常未若無球賽開打車少，昨晚球場球迷逾萬，造成人行道機車違停嚴重，警方並非沒有開單取締，而是無法及時拖吊，警方昨晚已針對周邊人行道機車嚴重違規停車加強開單取締，總共開出80違規罰單，呼籲球迷依規定停車，避將將機車亂停人行道，造成荷包失血。

這名網友在8月20日晚間7時，拍下中壢區領航北路一段及文康路口、高鐵南路二段及領航南路口人行道均停滿機車照片，甚至拍下警用機車也停放於此，他當時在臉書社群檢舉批評，警察看見違規停車也不取締，反而一起違停，「讓世界各地的朋友來台體驗客家文化同時，也能感受道地的行人地獄」。

他今天上午向本報投書，桃園棒球場旁的領航北路一段、文康路口人行道和退縮地，有禁止停車告示牌，卻滿滿違停機車，報案45分都不見警察取締，反而警車經過，完全是無政府狀態，形同行人地獄。

桃園樂天桃園棒球場周邊道路人行道機車違規停車嚴重，形同停車場，遭民眾檢舉。圖／讀者提供
桃園樂天桃園棒球場周邊道路人行道機車違規停車嚴重，形同停車場，遭民眾檢舉。圖／讀者提供

桃園樂天桃園棒球場周邊道路人行道機車違規停車嚴重，形同停車場，遭民眾檢舉。圖／讀者提供
桃園樂天桃園棒球場周邊道路人行道機車違規停車嚴重，形同停車場，遭民眾檢舉。圖／讀者提供

人行道 桃園 違停

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