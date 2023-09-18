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跑了半個台灣想賣手機賺價差沒賣出 少年沒錢買車票回家
住新北市的黃姓少年打聽下認為台中通訊行手機收購價比北部高，昨天搭車跑了半個台灣到台中想賣自己的手機賺價差，到通訊行才知賣手機還要等檢測，無法當天拿到錢，他身上沒錢搭車回家，向警方求助，台中警方協助他申請川資救助服務返家。
昨天下午3點，台中市大雅警分局頭家派出所警員廖柏榮備勤時，17歲黃姓少年走進派出所表示沒錢可以返家，尋求警方協助。
少年是新北市中和人，得知台中通訊行手機收購價格較北部佳，他的手機在北部收購價是4000元，中部收購5000元，他可多賣1000元；因此一路從台北搭區間車南下台中，到台中通訊行才知，手機檢測需等幾天，無法立即取得貨款，他身上沒有帶現金、悠遊卡內餘額又不足，無法搭車回家。
警員了解情況後，分別致電潭子火車站及潭子分駐所，詢問申請川資補助事宜，當時戶外天氣熱，警員擔心少年步行恐中暑，親自帶著少年辦理，再送到潭子車站，警員關心少年當天到台中經過，叮嚀對方做事要有計畫，勿再貿然行事造成自己進退兩難，黃姓少年感謝警方教導及協助。
頭家派出所長劉凱萍表示，各縣市政府社會局處有提供川資救助服務，可到各縣市指定派出所申請，缺乏車資返鄉旅客只要檢具相關身分證明文件，即可申請火車或客運車票，協助返回戶籍所在地車站。
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