寵物店店員遭「黑幫式行刑」斷手臂昏迷至今 二惡煞預謀行凶

員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，林姓店員被二名惡煞先以柴刀與鐵槌重擊砍殺昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，現場血跡斑斑。圖／民眾提供 彰化縣員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，24歲林姓店員疑與人有糾紛，對方竟找來張男與陳男到寵物店假裝要購物，以林男服務態度不佳，以柴刀與鐵槌重擊砍殺林男至昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，行凶手段凶殘，彰化地檢署依殺人等罪嫌將二人起訴，並求處重刑。

檢警調查，家住宜蘭的張男(18歲)與陳男(19歲)受不詳人士指示預謀砍殺林姓店員，今年6月24日二人先到林姓店員工作的員林市寵物店假意購物，以林男態度不佳為由，雙方發生口角後離去。

張男與陳男6月25日晚間7點多再度到寵物店，先朝林男臉部及四周噴辣椒水，也波及到店內的店長和女店員等三人，張與陳拿出柴刀與鐵槌重擊林男頭部，導致林男失去意識後，再以柴刀將林男手臂砍斷後，陳男即打手機給不詳之人告知已完成任務，再將手機通話記錄清除並重置手機，並為了減輕刑責打電話向警察局報案，不過當時警方已接獲寵物店店長報案，陳男的報案未構成自首要件。

張男與陳男凶殘的下手，導致林男送醫時昏迷指數三，手臂也難再接回，造成顱骨骨折併氣腦，全身約8處刀傷，至今昏迷未醒。

兩人行凶後堅不吐實，未說出幕後指使人，檢方認為，兩人與被害人素不相識並無仇怨，竟受不詳之人指使，砍殺被害人已倒地無反應，竟依不詳之人下達的指令，以黑幫行刑式手法，砍斷林男手臂，造成林男大量出血，事後還企圖湮滅證據，清除通話記錄，並否認有殺人動機，辯稱無人指使，犯後態度非佳，並無悔意。