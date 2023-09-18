快訊

陳吉仲傳辭變宮鬥大戲？游淑慧：水很深 恐有難想像的「大魚」

搖滾天王伍佰也是書迷！漢學巨擘史景遷的中國縱橫

不只郭賴配！中選會公布總統連署人參加名單 包括郭台銘共10組人

寵物店店員遭「黑幫式行刑」斷手臂昏迷至今 二惡煞預謀行凶

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，林姓店員被二名惡煞先以柴刀與鐵槌重擊砍殺昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，現場血跡斑斑。圖／民眾提供
員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，林姓店員被二名惡煞先以柴刀與鐵槌重擊砍殺昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，現場血跡斑斑。圖／民眾提供
彰化縣員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，24歲林姓店員疑與人有糾紛，對方竟找來張男與陳男到寵物店假裝要購物，以林男服務態度不佳，以柴刀與鐵槌重擊砍殺林男至昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，行凶手段凶殘，彰化地檢署依殺人等罪嫌將二人起訴，並求處重刑。

檢警調查，家住宜蘭的張男(18歲)與陳男(19歲)受不詳人士指示預謀砍殺林姓店員，今年6月24日二人先到林姓店員工作的員林市寵物店假意購物，以林男態度不佳為由，雙方發生口角後離去。

張男與陳男6月25日晚間7點多再度到寵物店，先朝林男臉部及四周噴辣椒水，也波及到店內的店長和女店員等三人，張與陳拿出柴刀與鐵槌重擊林男頭部，導致林男失去意識後，再以柴刀將林男手臂砍斷後，陳男即打手機給不詳之人告知已完成任務，再將手機通話記錄清除並重置手機，並為了減輕刑責打電話向警察局報案，不過當時警方已接獲寵物店店長報案，陳男的報案未構成自首要件。

張男與陳男凶殘的下手，導致林男送醫時昏迷指數三，手臂也難再接回，造成顱骨骨折併氣腦，全身約8處刀傷，至今昏迷未醒。

兩人行凶後堅不吐實，未說出幕後指使人，檢方認為，兩人與被害人素不相識並無仇怨，竟受不詳之人指使，砍殺被害人已倒地無反應，竟依不詳之人下達的指令，以黑幫行刑式手法，砍斷林男手臂，造成林男大量出血，事後還企圖湮滅證據，清除通話記錄，並否認有殺人動機，辯稱無人指使，犯後態度非佳，並無悔意。

因此檢方求處重刑，依殺人未遂、傷害、毀損及恐嚇等罪嫌起訴二人，並建請法院從重量刑，兩人也有湮滅證據、勾串共犯與逃亡之虞，建請送審後繼續羈押禁見。

彰化縣員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，林姓店員被二名惡煞先以柴刀與鐵槌重擊砍殺昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，行兇手段兇殘。圖／警方提供
彰化縣員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，林姓店員被二名惡煞先以柴刀與鐵槌重擊砍殺昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，行兇手段兇殘。圖／警方提供
員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，林姓店員被二名惡煞先以柴刀與鐵槌重擊砍殺昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，行兇手段兇殘。圖／民眾提供
員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，林姓店員被二名惡煞先以柴刀與鐵槌重擊砍殺昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，行兇手段兇殘。圖／民眾提供

寵物 殺人

延伸閱讀

莽鄰砍殺高雄夫妻數刀…案發3小時落網拒夜間偵訊 陳其邁發聲了

高雄「噪音」砍殺2夫妻約十刀慘案 雄檢預計下周一複檢

噪音何來？深夜敲地聲長達2年 凶嫌兒：父親無異狀、不知竟會行凶

影／鄰居嫌吵當孩子面手刃夫妻 行凶後大步逃離影像曝光

相關新聞

不滿違停！北市男「走」上車頂踩破擋風玻璃 駕駛傻了報警

何姓男子日前走路行經北市大安區延吉街，不滿一輛馬自達轎車違規臨停人行道上，怒氣大發一腳踩上引擎蓋、一路走到車頂，甚至大力...

黑幫式行刑 寵物店店員被斷手臂昏迷至今 二惡煞預謀行凶

彰化縣員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，24歲林姓店員疑與人有糾紛，對方竟找來張男與陳男到寵物店假裝要購物，以林...

火化場技工揮鏟打人 高市殯葬處：沒有「插爐」是誤會

高雄市殯葬管理處火化場9月15日上午發生打人事件，網友上網影片到社群「社會事新聞影音」，一名技工拿著工作鏟打了另一名工作...

更換抽水馬達不慎觸電 新北工人無生命跡象送醫搶救

新北市新店區1處社區驚傳觸電意外！1名50多歲工人今天上午11時許，至新店區中正路1處大型社區更換地下室蓄水池的抽水馬達...

門前禁止停車他143字訴委屈 上萬網友：好有故事的停車位

一樓透天厝門前常成為臨停車位。但有一名網友在一樓家門前，設置禁止停車路障，並洋洋灑灑寫了143字理由，指自己常借人停車，...

國道一號2車追撞 駕駛人下車背對車流拍照太危險

國道一號圓山路段今天上午有2車發生事故，民眾從即時影像看見2名駕駛人未撤到路肩、留在現場拍照，質疑這樣太危險。但警方表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦