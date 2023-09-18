火化場技工揮鏟打人 高市殯葬處：沒有「插爐」是誤會

高雄市殯葬管理處火化場9月15日上午發生打人事件，網友上網影片到社群「社會事新聞影音」，一名技工拿著工作鏟打了另一名工作人員，疑是「插爐」引發爭執。殯葬管理處長黃中中今天表示，是因為溝通不良造成誤會，火化容量足夠，並不是插爐問題，動手技工已先調離現職。

影片中的黃衣技工怒氣沖沖的衝向前來，揮舞著一根工作鏟，朝藍衣工作人員胸前就是一擊，旁人見狀趕緊拉開兩人，黃衣男子持鏟還欲再動作。

黃中中表示，應該是溝通不良，主要原因是因為管機電的公務員在監測爐具時，發現到有一個爐具訊號異常，所以趕快到現場說這個爐具要停下來。但因為火化進行時，現場聲音非常大，旁邊聽錯了，以為是全部都要停，所以造成這次不必要的誤解。因為聲音太大以為是吵架，所以另外一個人就衝過來。

黃中中說，可能以為是所有的爐要停下來檢測，事實上只有訊號異常，機電人員擔心再用下去會造成機具、其他東西的損壞，所以立刻停止。可是他到了現場之後，發覺到聲音太吵了，講話聲音都聽不到，所以會造成溝通誤會。技工怕全部停的話，針對於後面的大體要火化會比較辛苦，所以造成這一次誤會。