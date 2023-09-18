國道一號2車追撞 駕駛人下車背對車流拍照太危險

國道一號圓山路段今天上午有2車追撞事故，民眾從即時影像看見2名駕駛人未撤到路肩，1人從頭到尾低頭滑手機，另1人拿手機移動在車前車尾拍照，質疑這樣太危險。 圖／翻攝記者爆料網 國道一號圓山路段今天上午有2車發生事故，民眾從即時影像看見2名駕駛人未撤到路肩、留在現場拍照，質疑這樣太危險。但警方表示因無人受傷，是員警依簡易事故處理流程，指示雙方盡速蒐證，再直接開車到分隊處理，不過拍照時無人負責警戒，仍有潛在危險。

當時是有2輛自用小型車，在北向圓山路段發生追撞，民眾於上午8時45分左右，從高速公路局即時監控影像看到，雙方駕駛人下車後，似乎未在第一時間擺放「警示三角架」。

其中1人從頭到尾低頭滑手機，另1人拿手機移動在車前車尾拍照。網友將影片下載貼到網路平台，質疑雙方未撤到路肩，很容易再發生二次事故。

對此，國道公路警察局第一大隊表示，網友可能只看到片段影像，事實上車禍約發生於上午8時32分，當事人8時34分便已報案，由於是交通尖峰時段，車多擁擠速度不快。

警方確定無人受傷、僅輕微車損，依A3事故簡易處理流程，指示雙方先擺警示三角架，趕緊拍照蒐證、直接開車到濱江小隊接受調查處理，人車不要留在現場等警察。

但從影片可見，拍照時背對車流方向、拍照後雙方站在2車之間，都是危險行為，建議蒐證全程都應有人負責警戒、必須面對來車方向才比較安全，更不能站在2車之間。

警方指出，國道屬於單向封閉性道路，且多數車輛都有行車記錄器，如果沒有，車損輕微尚能行駛且無人受傷的事故，經雙方當事人同意，可盡速以手機將現場環境與車損拍照攝影，人車趕快離開車道。

若是夜間車少速度快的情況下，警方私下建議可經雙方同意，趕緊移動到路肩或直接開到警察分隊報案，員警受理後，會製作雙方筆錄並對車損拍攝採證，事故一樣會成案，也不會影響保險理賠。