參觀世客博車騎到沒油…祖孫3人困郊外 暖警救援助返家

桃園市八德區一名73歲阿嬤昨騎車帶著2名孫女到世界客家博覽會參觀，沒想到回程時卻騎到機車沒油。記者周嘉茹／翻攝 桃園市八德區一名7旬阿嬤昨騎車帶著2名孫女到世界客家博覽會參觀，沒想到回程時卻騎到機車沒油，附近又找不到人求助，大熱天在路邊無所適從，所幸員警巡邏路過停下幫忙，分頭一人載著老婦到加油站買汽油，一人陪著兩名孫女在原地等待，最終順利發動機車，讓祖孫三人相當感謝。

八德分局高明派出所員警昨下午2點多在外巡邏，行經八德區崁頂路400號路邊發現一名老奶奶和兩名小朋友，牽著機車行走，看起來遇到困難，當時因為大熱天且崁頂路車速很快車，員警擔心發生事故，立即上前關心。

經警方詢問，該名73歲劉姓阿嬤載兩名孫女去參觀世界客家博覽會，要返回豐德路住家時，機車騎到沒油，周邊也沒有加油站及住家可求援，無助地推著機車向前走，但因天氣炎熱，只好停在路旁無助等待；對此警方分頭協助，一人載劉婦到數公里外的加油站買汽油，一人則在現場將機車移至安全陰涼處，並陪同兩名孫女等候，待劉婦買回來後終於順利發動機車。

警方提醒，民眾騎車外出前要先巡視油量是否足夠，避免發生危險，駕駛車輛前應檢查車況，平時注意車輛的保養維護，避免突然拋錨發生危險，如遇車輛故障導致交通阻塞，可打110請求協助，並聯絡道路救援前來拖吊排除。