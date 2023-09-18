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周日例假車潮遇上火燒車 國3北上香山路段狂塞7公里

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

昨晚消防人車據報趕抵現場時，整輛車已陷入全面燃燒，隨後由消防隊撲滅火勢，幸車上一對夫婦及愛犬及時逃出並未受傷。圖／警方提供
昨晚消防人車據報趕抵現場時，整輛車已陷入全面燃燒，隨後由消防隊撲滅火勢，幸車上一對夫婦及愛犬及時逃出並未受傷。圖／警方提供
周休例假車潮遇上火燒車，國3北上香山路段狂塞7公里！國道3號北向114.5公里，位在苗栗與新竹交界的香山路段，昨(17)日晚間8點左右，由林姓男子所駕駛的休旅車，因不明原因故障停在中線車道後，引擎冒煙起火，幸未釀人員傷亡，但這起事故卻造成後方大塞車；國道警方表示，當時因全線封閉滅火，車流回堵近7公里，直到9點17分左右才恢復全線通車。

苗栗縣消防局指出，昨晚8點13分中心接獲民眾報案，國道3號北上114公里處有一休旅車起火，通報竹南分隊出勤，共計出動2車5人前往，到場現場已全面燃燒，立即出水撲滅，無人員傷亡。65歲林姓駕駛稱說，當時車上載著老婆，跟一條愛犬，因車輛故障沒辦法移動，後又聞到燒焦味，趕緊下車，沒多久整輛車就起火燃燒陷入火海。

第二公路警察大隊表示，消防人車於8點26分抵達，由警方暫時封閉全線車道管制，由消防隊滅火，火勢於8點41分撲滅，並於9點17分恢復全線通車；整起事故因逢周日北返車潮，造成後方回堵約7公里，無人員受傷，起火詳細原因由消防單位後續調查處理。

提醒用路人，行駛前應先檢查5油3水及車輛狀況是否正常，若載運貨物請依規定綑紮牢固、嚴密覆蓋，勿堆積易燃物；行駛途中感覺車輛有異狀、如異音、燒焦味道、冒煙等，請盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援。

昨晚消防人車據報趕抵現場時，整輛車已陷入全面燃燒，國道警方也暫時封閉全線車道管制，由消防隊滅火。圖／警方提供
昨晚消防人車據報趕抵現場時，整輛車已陷入全面燃燒，國道警方也暫時封閉全線車道管制，由消防隊滅火。圖／警方提供

國道 火燒車

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