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曬太陽偷溜！桃園驚見象龜逛大街 警PO網重回主人懷抱
桃園市大園區一名楊姓女子飼養的蘇卡達象龜，日前趁著家人開門不注意時偷溜外出逛大街，路過的貨車司機發現後將象龜救起送到派出所求助，警方將走失象龜的訊息貼到地方臉書社團，失主看見後趕緊到派出所將愛龜接回，感謝警方的熱心幫忙。
大園分局指出，民眾16日中午抱著一隻烏龜到大園派出所求助，稱他在送貨途中經過月眉路時，發現烏龜在馬路上龜速行走，由於該路段車輛往來頻繁，擔心會影響交通及烏龜的生命安全，於是先將牠帶至派出所協尋失主。
員警檢視該隻烏龜外觀，發現牠是一隻蘇卡達象龜，是常見的寵物龜品種，且外表乾淨研判應該有人飼養，但因當天是假日時段，動保機關沒有上班，員警見象龜沒有受傷，便先將牠留在派出所，並將走失象龜的訊息貼到地方臉書社團協尋失主。
楊姓失主在臉書社團上看到象龜走失的訊息，趕緊與警方聯絡，並於今凌晨2點多前往派出所，確認那就是她飼養的愛龜。楊女表示，前天中午她讓象龜在家中庭院曬太陽，但一時不注意導致愛龜離家出走，她在住家附近找了好久都沒找到，難過到都睡不好，所幸有民眾及警方的熱心協助，才讓愛龜能重回她的懷抱，日後也會更加小心，避免再發生同樣情形。
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