曬太陽偷溜！桃園驚見象龜逛大街 警PO網重回主人懷抱

楊姓失主在臉書社團看到象龜走失的訊息，今凌晨2點多前往派出所確認就是她飼養的愛龜。記者周嘉茹／翻攝 桃園市大園區一名楊姓女子飼養的蘇卡達象龜，日前趁著家人開門不注意時偷溜外出逛大街，路過的貨車司機發現後將象龜救起送到派出所求助，警方將走失象龜的訊息貼到地方臉書社團，失主看見後趕緊到派出所將愛龜接回，感謝警方的熱心幫忙。

大園分局指出，民眾16日中午抱著一隻烏龜到大園派出所求助，稱他在送貨途中經過月眉路時，發現烏龜在馬路上龜速行走，由於該路段車輛往來頻繁，擔心會影響交通及烏龜的生命安全，於是先將牠帶至派出所協尋失主。

員警檢視該隻烏龜外觀，發現牠是一隻蘇卡達象龜，是常見的寵物龜品種，且外表乾淨研判應該有人飼養，但因當天是假日時段，動保機關沒有上班，員警見象龜沒有受傷，便先將牠留在派出所，並將走失象龜的訊息貼到地方臉書社團協尋失主。