華江橋2起事故釀7車追撞 逢上班尖峰時間嚴重回堵逾1公里

華江橋今天上午發生追撞事故。記者黃子騰／翻攝 連接新北市與台北市的華江橋今天上午7時許上班尖峰時刻，有4輛機車行經機車道時疑因未保持車距發生擦撞，警方獲報趕抵處理，發現4名騎士均輕傷不須送醫。不料此時前方又有3輛機車追撞，警方再度前往處理將1名受傷的騎士送醫，但連續2起追撞事故也導致車流回堵超過1公里，肇責歸屬正由警方調查。

據了解，雙北市間重要交通要道的華江橋，每天上下班尖峰時刻車流眾多，今天上午7時許有4輛機車行經機車道往台北市方向時，疑因未保持安全距離加上車流壅擠，不慎釀成4車追撞事故。海山警方獲報趕抵，發現4名騎士均為輕傷不須送醫，警方採證後於半小時內迅速將事故現場排除。