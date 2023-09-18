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華江橋2起事故釀7車追撞 逢上班尖峰時間嚴重回堵逾1公里

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

華江橋今天上午發生追撞事故。記者黃子騰／翻攝
華江橋今天上午發生追撞事故。記者黃子騰／翻攝
連接新北市與台北市的華江橋今天上午7時許上班尖峰時刻，有4輛機車行經機車道時疑因未保持車距發生擦撞，警方獲報趕抵處理，發現4名騎士均輕傷不須送醫。不料此時前方又有3輛機車追撞，警方再度前往處理將1名受傷的騎士送醫，但連續2起追撞事故也導致車流回堵超過1公里，肇責歸屬正由警方調查。

據了解，雙北市間重要交通要道的華江橋，每天上下班尖峰時刻車流眾多，今天上午7時許有4輛機車行經機車道往台北市方向時，疑因未保持安全距離加上車流壅擠，不慎釀成4車追撞事故。海山警方獲報趕抵，發現4名騎士均為輕傷不須送醫，警方採證後於半小時內迅速將事故現場排除。

不料此時前方快到北市端又有3輛機車追撞，處理警員再度到場處理，發現1名騎士全身多處擦挫傷，經送醫治療後已無大礙，事故也於8時25分排除恢復交通順暢。但這連續2起追撞事故也造成華江橋機車道動彈不得，車流回堵超過1公里排隊至文化路上，在事故排除後車流才漸漸消化。至於車禍肇責歸屬正由警方調查中。

救護車到場將受傷騎士送醫。記者黃子騰／翻攝
救護車到場將受傷騎士送醫。記者黃子騰／翻攝
華江橋機車道嚴重回堵。記者黃子騰／翻攝
華江橋機車道嚴重回堵。記者黃子騰／翻攝

車禍

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