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華江橋2起事故釀7車追撞 逢上班尖峰時間嚴重回堵逾1公里
連接新北市與台北市的華江橋今天上午7時許上班尖峰時刻，有4輛機車行經機車道時疑因未保持車距發生擦撞，警方獲報趕抵處理，發現4名騎士均輕傷不須送醫。不料此時前方又有3輛機車追撞，警方再度前往處理將1名受傷的騎士送醫，但連續2起追撞事故也導致車流回堵超過1公里，肇責歸屬正由警方調查。
據了解，雙北市間重要交通要道的華江橋，每天上下班尖峰時刻車流眾多，今天上午7時許有4輛機車行經機車道往台北市方向時，疑因未保持安全距離加上車流壅擠，不慎釀成4車追撞事故。海山警方獲報趕抵，發現4名騎士均為輕傷不須送醫，警方採證後於半小時內迅速將事故現場排除。
不料此時前方快到北市端又有3輛機車追撞，處理警員再度到場處理，發現1名騎士全身多處擦挫傷，經送醫治療後已無大礙，事故也於8時25分排除恢復交通順暢。但這連續2起追撞事故也造成華江橋機車道動彈不得，車流回堵超過1公里排隊至文化路上，在事故排除後車流才漸漸消化。至於車禍肇責歸屬正由警方調查中。
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