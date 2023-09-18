國3中線故障車冒煙竄烈焰 夫妻急抱小狗逃命

國道3號北上114公里處17日晚間發生火燒車意外，1輛自小客車疑似故障停在中間車道，冒出濃煙及火舌，消防隊員接獲通報趕往搶救，所幸無人傷亡。（警方提供） 中央社

國道3號北上114公里，昨天晚間發生火燒車意外，1輛自小客車疑似故障停在中間車道，冒出濃煙及火舌，消防隊員接獲通報趕往搶救，所幸車內1對夫妻抱著小狗早一步逃出車外，無人傷亡。

苗栗縣消防局竹南消防分隊今天表示，17日晚間8時許接獲通報，國道3號北上114公里，發生汽車火警案件，隨即出動2車6人，抵達現場看到1輛自小客車已全面燃燒。

消防隊員立刻拉出2條水線灌救，搶救過程中疑似油箱過熱爆裂，火舌從中間車道蔓延至外側車道與路肩，還好國道警察第2大隊後龍分隊員警已暫時封閉全線車道，避免其他車輛遭到波及。

警方調查，年約65歲林姓男子駕駛自小客車，載著妻子與1隻小狗，行經國道3號北上苗栗、新竹交界處，車輛突然故障停在中間車道無法移動，並冒出陣陣燒焦味，2人警覺不對，立刻抱著小狗逃出車外。

在警消合力協助下，火燒車意外歷時約1個小時順利排除，由於適逢收假日晚間，國道北上車潮較多，後方一度回堵車流大約7公里，確切起火原因待進一步調查釐清。