男子不滿妻與好友去唱歌 砸妻車洩憤還自錄影片傳給她看

台中東勢區石姓男子昨天涉嫌砸妻轎車，警方通報家暴防治中心。記者游振昇／翻攝 台中石姓男子疑不滿妻與好友去唱歌，昨天拿鋁棒砸妻轎車洩憤，還自錄影片傳給妻看，妻害怕報案，警方依社會秩序維護法偵辦，並通報家暴防治中心，協助申請保護令。

據了解，25歲石姓男子疑不滿妻與他好友去唱歌，昨天下午到台中市東勢區岳父母住處，拿出鋁製球棒對妻子轎車猛砸，還自錄影片，嗆聲「我說過不要逼我」，影片還傳給妻子看。

東勢警分局表示，昨天傍晚5點，李女報案稱其丈夫石男當天中午1點30分，在東勢區下城街旁毀損她的轎車，二人間因相處溝通問題有發生爭執。

茅埔派出所員警獲報後立即受理，依規定製作筆錄保存影帶，車主對毀損行為不提告，另依社會秩序維護法第63條偵辦，將通知石男到案，並通報家暴防治中心並協助申請保護令。

東勢警分局表示，警方絕不容許轄內有任何暴力事件發生，將依法偵辦杜絕不法。呼籲家庭成員間若發生爭執，應冷靜、理性溝通，切勿使用肢體或言語暴力，無法解決紛爭外亦觸法。 台中東勢區石姓男子昨天涉嫌砸妻轎車，警方通報家暴防治中心。記者游振昇／翻攝

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