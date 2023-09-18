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影／男子邊騎車邊看手機 完全未發現警員在後虎視眈眈
台南市男子本月15日騎電動機車行經中西區成功路，邊看手機邊騎機車，完全未注意後方警員騎機車自後尾追後將他攔下開單，過程被其他人拍下PO上網。市警二分局今天說，男子騎乘機車違規使用手機，影響道路通行安全，警員已製單開罰。
有民眾在「WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台」PO出一段影片，內文說他停好時看到這一幕說:「我很努力的在憋笑了」，看到一名男騎士，騎著電動機車，騎在台南市中西區成功路剛過觀亭街口，男騎士邊騎邊看手機，還露出微笑、笑得很開心，完全沒發現，波麗士大人騎在他後面虎視眈眈。
網友看到也紛紛留言說：「在這個影片裡，原PO笑了，看著手機的他也笑了，後面的警察先生有業績也笑了，整個和樂融融，大家都開開心心」、「太暖心了，警察又救了這騎士的命」。
台南市警二分局今天說，民權派出所警員9月15日下午5點13分在成功路與觀亭街口見佘姓（24歲）男子騎乘機車違規使用手機，影響道路通行安全，上前攔查並予以製單舉發在案。
警方提醒，汽、機車駕駛人於行駛道路時，不可以手持方式使用行動電話、電腦等進行撥接、通話或其他有礙駕駛安全之行為者，違反者可處3千元(汽車)或1千元(機車)罰鍰。
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