快訊

自傳曝「自動輔助駕駛」多次險害馬斯克送命 怒飆特斯拉工程師

內褲不是不能用手洗！婦產科醫師提醒2問題沒注意 恐滋生細菌

神單惹禍？保誠人壽分紅保單遭金管會盯上 「2大問題」須大改版

聽新聞
test
0:00 / 0:00

九旬老太太坐輪椅徬徨街頭 警員溫馨協助返家

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

90歲曾姓老太太在台南市中西區健康路旁徘徊，市警二分局警員獲報後到場查出身分，聯繫她家人，協助載送返家。記者黃宣翰／翻攝
90歲曾姓老太太在台南市中西區健康路旁徘徊，市警二分局警員獲報後到場查出身分，聯繫她家人，協助載送返家。記者黃宣翰／翻攝
90歲曾姓老太太昨晚間8點，在台南市中西區健康路旁獨自坐在輪椅上，民眾看到老婦人神情茫然看起來很危險，趕緊打電話報警處理，轄區市警二分局警員獲報後到場，耐心詢問下，總算查出她身分，聯繫她家人報平安後，協助載送返家。

南門所警員欒復綺、鄭育昇到場後，發現老婦人獨自坐於輪椅上，她行動不便且疲累不堪，身上未攜帶任何證件，無法說出相關年籍資料及住址，僅知道自己的名字。

經由抽絲剝繭，警員查出她是住在南區大林路的曾姓老婦人，立即通知聯繫她家人，但家人表示腳痛受傷無法到場，為避免發生意外，協助曾姓老婦人返回南區住家。

老太太家人見到她開心表示，老婦人高齡90歲，昨天下午趁家人不注意時獨自出門後，忘了回家的路，感謝警員細心協助稱讚不已。

台南市警二分局表示，民眾家中如有高齡長者，務必多加留意看顧，請多加關心身邊的家人和親友，如有相關失智徵兆，請立即前往就醫並申請「愛心手鍊」，另可向警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，萬一其不慎走失時，警方可在第一時間聯絡家屬協助其返家，以防憾事發生。

老婦 台南

延伸閱讀

可以出門了！台南多重障礙患者「小菲」獲量身打造輪椅笑了

獨／超暖心！闆娘為失禁客衝買衣 居民喊「開學後新台幣全下架！」

相關新聞

轟一聲全燒光…自助洗衣店氣爆釀災 消防員見4大桶瓦斯鋼瓶嚇一跳

桃園市桃園區大仁路的美衣潔智能自助洗衣桃園大仁店，昨晚7點多發生氣爆，大量物品、門窗碎裂噴濺至對街，橘紅色烈焰不斷竄出，...

影／孕婦羊水破「來不及了」…年輕消防員車上接生 見證新生命感動到哭

宜蘭消防局昨晚獲報有名孕婦腹部陣痛急需送醫，兩名畢業沒多久的年輕消防員護送途中，發現孕婦羊水破且胎頭露出，「來不及了」凃...

闖紅燈逃逸誤入拖吊場 酒駕男衝撞員警被逮狂譙三字經

高雄30歲劉姓男子酒駕闖紅燈，警方攔停時他卻鑽進小路躲避，結果誤入位置隱蔽的橋頭拖吊場，劉男見無路可逃，竟轉頭騎車衝撞員...

男子不滿妻與好友去唱歌 砸妻車洩憤還自錄影片傳給她看

台中石姓男子疑不滿妻與好友去唱歌，昨天拿鋁棒砸妻轎車洩憤，還自錄影片傳給妻看，妻害怕報案，警方依社會秩序維護法偵辦，並通...

影／男子邊騎車邊看手機 完全未發現警員在後虎視眈眈

台南市男子本月15日騎電動機車行經中西區成功路，邊看手機邊騎機車，完全未注意後方警員騎機車自後尾追後將他攔下開單，過程被...

九旬老太太坐輪椅徬徨街頭 警員溫馨協助返家

90歲曾姓老太太昨晚間8點，在台南市中西區健康路旁獨自坐在輪椅上，民眾看到老婦人神情茫然看起來很危險，趕緊打電話報警處理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦