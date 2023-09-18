九旬老太太坐輪椅徬徨街頭 警員溫馨協助返家

90歲曾姓老太太在台南市中西區健康路旁徘徊，市警二分局警員獲報後到場查出身分，聯繫她家人，協助載送返家。記者黃宣翰／翻攝 90歲曾姓老太太昨晚間8點，在台南市中西區健康路旁獨自坐在輪椅上，民眾看到老婦人神情茫然看起來很危險，趕緊打電話報警處理，轄區市警二分局警員獲報後到場，耐心詢問下，總算查出她身分，聯繫她家人報平安後，協助載送返家。

南門所警員欒復綺、鄭育昇到場後，發現老婦人獨自坐於輪椅上，她行動不便且疲累不堪，身上未攜帶任何證件，無法說出相關年籍資料及住址，僅知道自己的名字。

經由抽絲剝繭，警員查出她是住在南區大林路的曾姓老婦人，立即通知聯繫她家人，但家人表示腳痛受傷無法到場，為避免發生意外，協助曾姓老婦人返回南區住家。

老太太家人見到她開心表示，老婦人高齡90歲，昨天下午趁家人不注意時獨自出門後，忘了回家的路，感謝警員細心協助稱讚不已。

台南市警二分局表示，民眾家中如有高齡長者，務必多加留意看顧，請多加關心身邊的家人和親友，如有相關失智徵兆，請立即前往就醫並申請「愛心手鍊」，另可向警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，萬一其不慎走失時，警方可在第一時間聯絡家屬協助其返家，以防憾事發生。