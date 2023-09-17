轟一聲全燒光…自助洗衣店氣爆釀災 消防員見4大桶瓦斯鋼瓶嚇一跳

桃園市桃園區大仁路的美衣潔智能自助洗衣桃園大仁店，昨晚7點多發生氣爆，大量物品、門窗碎裂噴濺至對街，橘紅色烈焰不斷竄出，造成正在店內洗衣的菲律賓籍女子臉部撕裂傷、手腕1度燒傷，所幸送醫後性命無礙。桃市消防局初步研判，起火點是烘乾機擺放之處，肇禍原因，不排除是烘乾機使用的瓦斯管線漏氣，至於起火原因仍待火場調查科人員進一步勘驗。

119勤指中心昨晚7點25分接獲民眾報案，指稱桃園區大仁路17號的美衣潔智能自助洗衣店發生氣爆火警，火勢一發不可收拾，震碎的玻璃門窗，夾雜著店內被炸壞的雜物碎片噴飛至10餘公尺外的對街，立刻派出第一救災救護大隊大林分隊，由分隊長黃章瑋擔任指揮官，出動12輛消防車、3輛救護車共37名救難救護人員前往搶救。

桃市消防局說，同步緊急連繫請桃市警桃園分局大樹派出所派員到災害現場警戒，避免民眾看熱鬧逗留，在救災過程中封閉桃鶯路至大仁路40巷的路段，以及協助疏導交通，通知台灣電力公司進行斷電、欣桃瓦斯公司關閉瓦斯開關等橫向聯繫；火勢在晚間7點39分獲得控制，晚間8點20分完成殘火處理。

消防局表示，發生氣爆火警的地點是處地上1層的平房，現場無危險物品，近7坪大的店面幾乎全毀，店內擺放6部滾筒洗衣機、5部大型烘乾機以及販賣機的洗衣精等物品全毀，初步估計財物損失至少8萬元。

警消說，現場有名洗衣店顧客受傷，在發生氣爆當下，自行逃出店面跑到對街社區求救，這名受傷女子是32歲菲律賓籍的艾女，送醫時意識清楚，臉部有34％撕裂傷、手腕1度燒傷，往聖保祿醫院救治，直到昨晚9點仍在急診室留觀。

「我們看到店內擺放4大桶50公斤瓦斯鋼瓶當場嚇一跳！佈水線搶救時，趕快先將瓦斯鋼瓶一一拖出，遠離火源。」，參與救援的消防救難人員說，一般來說，洗衣店烘乾機如果不惜成本、顧安全會使用電力，若要降低成本多改用天然瓦斯，迄今還有使用桶裝瓦斯的店家已在少數，至於是否符合消防安檢得再詳查。

消防人員於火勢撲滅後，發現擺放成L型的洗衣機及烘乾機皆受損嚴重，不過燃燒碳化最嚴重之處，是進入店內右手邊整排共5台大型烘乾機位置中的前2台，有鄰居表示「瓦斯烘乾機好像在15日完成檢修」，初步研判恐是瓦斯管線出問題，至於氣爆詳細原因仍待火調科人員進一步調查勘驗。