女駕車閃神撞斷分隔島路燈 對向機車騎士也遭殃

林姓女子今天下午駕車沿台14線往埔里行駛，疑精神不佳自撞分隔島，且導致路燈斷裂砸到對向車道，洪姓機車騎士閃避不及撞上燈桿，事故造成2人輕傷且風景區聯外要道大塞車。

58歲林姓女子今天下午駕駛自小客車行經埔里鎮中山路四段81號前，疑因精神不佳失控自撞道路分隔島，導致燈桿斷裂倒下占據雙向車道，對向20歲洪姓男機車騎士閃避不及，撞上燈桿一度倒地不起，事故正值遊客離開日月潭、埔里等景區時段，造成交通大打結。

南投縣警察局埔里分局表示，林女駕車沿省道台14線國姓鄉往埔里鎮方向內車道直行，撞斷分隔島路燈後，對向洪男騎機車由埔里往國姓方向撞上，雙方駕駛皆送埔里基督教醫院救治，意識清楚、無嚴重傷勢，經實施酒測都無酒精反應，後續聯繫工務段排除斷裂燈桿。

由於事故地點旁就是加油站及便利商店，車輛撞擊巨響吸引民眾注意，加油站員工於員警、救護車到場前熱心加入救援行列；埔里分局指出，假日車流量大，請民眾勿疲勞駕駛，若身體不適應立即停止駕駛，盡快就醫或到適當處所休息，以維護行車安全。