貨車裝載過高急跨分隔島換車道 警查明違規告發

一輛滿載超高貨物的大貨車在進入高雄苓雅中正二路地下車道前，司機疑因貨物超過地下道限高，緊急開過分隔島切換到平面車道。警方接獲影片，將通知駕駛到案告發。

高雄一輛滿載超高貨物大貨車14日中午在進入苓雅區中正二路地下道前，疑因車上貨物超過地下道限高，司機緊急開過分隔島切換到平面車道，全程影片被民眾錄下貼上網。

高雄市政府警察局苓雅分局今天發布訊息說明，警方經查看影片，確認這輛自用大貨車違規變換車道，針對強行跨越地下道前分隔島後，駛入平面車道的違規變換車道行為，將依違反道路交通管理處罰條例處新台幣600至1800元。

此外，大貨車駕駛不依規定使用燈光，則可處1200元以上、3600元以下罰鍰；另大貨車疑「裝載貨物超過規定高度」違規依道路交通管理處罰條例，可處3000元至1萬8000元。

苓雅分局指出，警方將聯繫涉案自用大貨車駕駛及車輛所屬公司，查明駕駛人通知到案，釐清違規事實後予以告發。