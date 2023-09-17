騎車上山賞花導航指錯路 花警以Line定位找人

來自北部黃、張姓男女友人到花蓮六十石山賞花，2人騎乘機車上山，竟導航到山區小路，且碰上倒木受阻，向警方求助；山區無明顯地標，員警利用Line通訊軟體定位幫助2人脫困。

花蓮縣警察局玉里分局表示，東里派出所警員郭駿育、郭姵珊日前執行巡邏勤務，接獲民眾著急報案稱從北部來到富里六十石山，受困於產業道路，所騎乘的機車被橫亙在道路上的樹木阻擋，無法通行，經觀望四周沒有明顯的地標標誌，根本不清楚受困的地點。

警員獲報後先安撫其情緒，警員郭駿育靈機一動，先透過Line通訊軟體加對方的好友，請對方定位，經回傳的定位得知受困於萬寧山區的萬吉溝產業道路。

2員警騎車上山，接著步行，發現沿途皆是重達百公斤的樹木，無法以徒手方式排除，於是聯繫消防隊到場協助；為了確認受困2人是否位於前方，因此呼喊民眾姓名來確認。

在消防隊人員用電鋸與員警相互配合之下，將遍地倒樹鋸出一條安全小徑，幫助民眾脫困。

玉里警分局表示，黃姓、張姓2人從北部欲到六十石山賞金針花，在導航的指引下，從萬寧山區騎上山，萬寧山路因蜿蜒崎嶇原本就不建議民眾取道上山，加上之前海葵颱風侵襲，山區產業道路多處路樹倒塌。

玉里分局長林俊廷呼籲民眾，旅途最重要就是平安出門、平安返家，來到不熟悉的環境，除了導航以外也可以先洽詢當地派出所，員警都會熱心協助指引，也能從官方網站得知相關路況及道路封閉訊息，以保障自身安全。