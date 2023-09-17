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和媽媽吵架後負氣離家 南警半小時後在超商找到國小學童

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市1名國小6年級學童昨晚10點因與母親吵架後，竟負氣離家，家屬遍尋不著後，母親著急至派出所請求協助，員警在半小時後尋獲該名學童，並平安送回父母身邊，結束這一場驚魂記。

陳母於昨晚10點到台南市警六分局大林派出所報案稱，她其與就讀國小6年級兒子因細故發生爭吵後，兒子就跑出家門並不知去向，家人在兒子可能去處都找不到人，所以到派出所請求協助尋找。

大林派出所員警在了解後，除受理失踨人口案件外，並立即派員調閱監視器及至附近男童可能去處尋找。

警員蘇崧維研判男童未騎腳踏車應走不遠，到他住家及男童就讀學校周遭超商尋找，在跑了好幾間超商後，半小時後在榮譽街超商內發現男童，在確認男童身分及未有受傷後，通知其父親前來將男童帶返回家團圓，而家屬對於警方能迅速找回男童，表達感激之意。

台南市南警六分局長許敏能表示，對於員警處理失蹤人口案件，能積極尋找並迅速尋獲的表現，表示肯定之意。另也呼籲民眾，對於家庭衝突事件，除保持理性溝通外，需要時也可尋求專業人士協助，不要去做可能傷害自己或他人的事情，以免抱憾終生。

台南市國小6年級學童和家人吵架後負氣離家，大林派出所警員在榮譽街超商找到男童，通知家長帶回。記者黃宣翰／翻攝
台南市國小6年級學童和家人吵架後負氣離家，大林派出所警員在榮譽街超商找到男童，通知家長帶回。記者黃宣翰／翻攝
國小6年級學童和家人吵架負氣離家，台南市六分局大林派出所警員蘇崧維迅速在超商找到人。記者黃宣翰／翻攝
國小6年級學童和家人吵架負氣離家，台南市六分局大林派出所警員蘇崧維迅速在超商找到人。記者黃宣翰／翻攝

台南 超商 監視器

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