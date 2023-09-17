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遭女網友騙投資70萬 工程師找金融公司專人追討又被騙

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

王姓男工程師上網結識女網友，被以投資虛擬貨幣騙走70萬元，他在臉書詢問如何追討，又遭詐騙集團假冒金融公司以「攔截費」騙走10萬元。刑事局說，詐團自稱律師、金融公司謊稱可協助追回詐騙財損，相關詐騙有上升趨勢，民眾不要相信，被騙應立即報案。

警方調查，30歲王姓男子是工程師，上班時間長，沒空結交異性朋友，今年4月下旬透過交友軟體結識女網友「小婷」日久生情，對方提議教他投資虛擬貨幣，介紹使用「First Coin」APP，他1個月內共匯款70萬元，7月初想出金，被對方封鎖帳號。

他在臉書發現「成功追回爭議金流」貼文，私訊對方如何追回，經介紹加入自稱金融公司的LINE帳號，傳送匯款明細及身分證照片，對方指贓款流至香港準備轉匯馬來西亞，公司在香港及馬國有合作管道，要付10萬元「攔截費」、3萬元「佣金」，超過48小時難追回。

王半信半疑，但對方與他線上簽署協議書，指7天內沒追回會賠償3倍資金，還強調不能讓任何人知道，他依指示匯款10萬元，被持續要求加收費用，驚覺二度被騙報案。

刑事局說，民眾受騙應循官方管道報案，撥打110或165反詐騙專線，不要相信網路上宣稱有特殊管道、取回款項科技而匯款，接到自稱律師、金融公司、警察、銀行人員電話指協助追討財損，應謹慎查證。

王姓男工程師上網結識女網友，被以投資虛擬貨幣騙走70萬元，他在臉書詢問如何追討，又遭詐騙集團假冒金融公司以「攔截費」騙走10萬元。記者李奕昕／翻攝
王姓男工程師上網結識女網友，被以投資虛擬貨幣騙走70萬元，他在臉書詢問如何追討，又遭詐騙集團假冒金融公司以「攔截費」騙走10萬元。記者李奕昕／翻攝
王姓男工程師上網結識女網友，被以投資虛擬貨幣騙走70萬元，他在臉書詢問如何追討，又遭詐騙集團假冒金融公司以「攔截費」騙走10萬元。記者李奕昕／翻攝
王姓男工程師上網結識女網友，被以投資虛擬貨幣騙走70萬元，他在臉書詢問如何追討，又遭詐騙集團假冒金融公司以「攔截費」騙走10萬元。記者李奕昕／翻攝
王姓男工程師上網結識女網友，被以投資虛擬貨幣騙走70萬元，他在臉書詢問如何追討，又遭詐騙集團假冒金融公司以「攔截費」騙走10萬元。記者李奕昕／翻攝
王姓男工程師上網結識女網友，被以投資虛擬貨幣騙走70萬元，他在臉書詢問如何追討，又遭詐騙集團假冒金融公司以「攔截費」騙走10萬元。記者李奕昕／翻攝

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