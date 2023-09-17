影／五股山道小黃翻車司機被壓在車下 好心機車騎士協助獲救

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聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股觀音山區中直路，前天深夜有1輛計程車自撞側翻，60歲司機上半身拋出窗外被車輛壓住，自行打電話向119求救但無法說明地點，幸好有3名機車騎士路過，協助通報正確位置，消防隊迅速趕抵將人救出送醫，沒有生命危險。

謝姓司機前天深夜行駛山路，不明原因自撞向左側翻，車窗玻璃破碎，上半身拋出窗外，肩膀及腿部被壓住無法脫困，導致呼吸困難、全身疼痛。他於深夜11時25分自行打手機向119求救，呼吸與語氣均很急促，只說自己發生翻車事故，人被車輛壓住，但是無法確認明確地點。

幸好當時有3輛機車路過，騎士趕緊過去幫忙，接下謝姓司機的手機，向119說明附近路燈桿編號，以便獲得定位，派遣10車、13人趕往救援。接著還在線上接受指導，協力將車輛抬高一點，讓受困的司機呼吸順暢，同時陪伴聊天安撫情緒，持續至消防人車到場。

患者於11時44分脫困，右腳掌受傷變形，由救護車送往淡水馬偕醫院，沒有生命危險。新北市消防局第二大隊指出，發生事故的地點若無明顯路名、門牌，不要驚慌，可以透過電線桿、路燈桿編號或手機定位系統，將資訊提供給119執勤人員。

現場若有傷者，除非口鼻朝下造成呼吸道受壓迫，或現場環境太危險等，不要輕易移動患者，避免二次傷害，應趕緊報案，清楚說明狀況，接受引導給予患者協助。

計程車在山路側翻，司機被壓在底下受困，幸好遇到好心的機車騎士，協助消防隊將人平安救出。記者林昭彰／翻攝
計程車在山路側翻，司機被壓在底下受困，幸好遇到好心的機車騎士，協助消防隊將人平安救出。記者林昭彰／翻攝
計程車在山路側翻，司機被壓在底下受困，幸好遇到好心的機車騎士路過，伸出援手。記者林昭彰／翻攝
計程車在山路側翻，司機被壓在底下受困，幸好遇到好心的機車騎士路過，伸出援手。記者林昭彰／翻攝
計程車在山路側翻，司機被壓在底下受困，幸好遇到好心的機車騎士，協助消防隊將人平安救出。記者林昭彰／翻攝
計程車在山路側翻，司機被壓在底下受困，幸好遇到好心的機車騎士，協助消防隊將人平安救出。記者林昭彰／翻攝
計程車在山路側翻，司機被壓在底下受困。記者林昭彰／翻攝
計程車在山路側翻，司機被壓在底下受困。記者林昭彰／翻攝

患者 自撞

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