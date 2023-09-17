轎車靠左欲停車擦撞重機 重機騎士與乘客飛越車頂重摔

1名27歲陳姓男子昨天開車行經新北市坪林區北宜公路56.6公里處，右轉進縣界公園的停車場準備靠左停車時，後方突然有1輛雙載重機從左側欲超車，2車因而發生碰撞，重機失控跨越分隔島，騎士及乘客雙雙倒地，所幸送醫後無大礙，新店警方獲報趕抵對雙方進行酒測，發現雙方酒測值均為0，肇責歸屬仍待釐清。

據了解，27歲陳姓男子昨天上午9時許開車要前往宜蘭玩，行經北宜公路56.6公里處時，陳男右轉進入宜蘭縣與新北市交界的縣界公園停車場準備靠左停車，不料卻與左側後方的重機發生碰撞，王姓重機騎士與陳姓後座乘客撞擊後當場拋飛重摔落地，重機則是繼續往前滑行，最後跨越分隔島倒在車道上。

整起事故全被陳男車上行車記錄器拍下後上傳臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」，引發網友議論。有網友表示：「這次真的不想幫重機說話了，進PIT還這麼衝，活該起飛」、「進休息區了，還敢切汽車左邊 真是不要命，何不等汽車轉完」、「左邊已經停一堆車，右邊這麼寬，還要擠左邊，讓你衝過去也是撞整排車子」