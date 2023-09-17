轎車靠左欲停車擦撞重機 重機騎士與乘客飛越車頂重摔
1名27歲陳姓男子昨天開車行經新北市坪林區北宜公路56.6公里處，右轉進縣界公園的停車場準備靠左停車時，後方突然有1輛雙載重機從左側欲超車，2車因而發生碰撞，重機失控跨越分隔島，騎士及乘客雙雙倒地，所幸送醫後無大礙，新店警方獲報趕抵對雙方進行酒測，發現雙方酒測值均為0，肇責歸屬仍待釐清。
據了解，27歲陳姓男子昨天上午9時許開車要前往宜蘭玩，行經北宜公路56.6公里處時，陳男右轉進入宜蘭縣與新北市交界的縣界公園停車場準備靠左停車，不料卻與左側後方的重機發生碰撞，王姓重機騎士與陳姓後座乘客撞擊後當場拋飛重摔落地，重機則是繼續往前滑行，最後跨越分隔島倒在車道上。
整起事故全被陳男車上行車記錄器拍下後上傳臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」，引發網友議論。有網友表示：「這次真的不想幫重機說話了，進PIT還這麼衝，活該起飛」、「進休息區了，還敢切汽車左邊 真是不要命，何不等汽車轉完」、「左邊已經停一堆車，右邊這麼寬，還要擠左邊，讓你衝過去也是撞整排車子」
新店警方到場時，重機騎士王男及乘客陳男已送往宜蘭杏和醫院，警方將待王男傷勢穩定後調查釐清車禍發生原因及肇責歸屬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言