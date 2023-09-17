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影／移工逃避警方追緝 二人急跳崖受傷 彰投警消救援中
南投縣2名逃逸移工疑似躲避警方追緝，從南投縣名間鄉弓鞋巷某農場跳下邊坡，墜落到數10公尺山谷，由於墜落下方已屬彰化縣田中鎮，彰化消防局也出動救援，因地勢高，救援困難，目前消防人員搶救中。
今天上午10點多彰化消防局接獲南投消防局通報，南投縣名間鄉有2名移工疑似躲避警方查緝，跳落邊坡下方已屬彰化縣田中鎮，田中消防分隊出動7人救援，但因移工墜落地落差至少有60公尺，救援困難，消防局也出動空拍機確認移工墜落地點。
據了解，移工當時正在名鄉鄉弓鞋巷1處農場工作，見到前來查緝的員警，竟突然拔腿就跑，警方追緝時，移工竟從邊坡就跳下，員警也嚇到，趕緊通報南投消防局搶救，但因移工墜落地在彰化縣田中鎮，邊坡高度增加救援困難度，南投再通知彰化消防局出動協助救援，目前搶救中。
彰化消防局運用空拍機搜尋發現2人受傷待救，中午透過消防署向空勤總隊提出直升機申請，同步架設繩索系統進行救援工作，下午一點多已找到傷者，受傷移工目前意識清楚，救援中。
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