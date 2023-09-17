即時短評／冷冰冰的名片和法條束縛 讓暖男城市不暖了

高雄羅姓夫妻15日遭樓下住戶吳姓男子砍死，羅家一對稚齡小兄弟目睹父母遭殺過程，不僅成孤兒還成為全案唯一目擊證人，令國人對凶手惡行憤慨，又對小兄弟不幸遭遇同感悲痛與不捨；但社會局社工卻僅在現場待10分鐘，拋下冷冰冰名片，警方被刑訴法法條束縛，要求稚齡幼童作筆錄未見周延之處，讓號稱「暖男」的城市不暖了！

男童奶奶昨透露，事發後，社會局社工只到場停留10分鐘，「確認不需要安置就離開」；另一位社工傳了簡訊，要家屬「注意孩子的情緒反應」，隨即丟下名片走人。

此外，男童奶奶也提及，檢警也多次要孩子做筆錄，甚至提出夜間詢問要求，感嘆「難道不能整合，一次性的把相關問題問完，非得一直逼孫子不斷去回想事發現場？」。

對家屬的質疑，社會局長謝琍琍今接受媒體訪問時，僅官方式的回應指，社會局有馬上派志工，因外公外婆都已經介入了，外公就說孩子我們照顧就好了，你們可以先回去了；但不知局長是否有想到，社工回去了，那然後呢．．．

社會局的說法，聽來就像是「家屬先不需要幫忙，所以才沒管」，官僚式的回應，和冷冰冰的名片相互輝映，看來極其諷刺！成了孤兒的小兄弟有外公外婆、爺爺奶奶和親友可以給予愛的支持與陪伴，但家屬需要社工的專業協助時，社工又在哪裡？

市長陳其邁素有「暖男市長」之稱，行事風格「緊、緊、緊」，但一件社會血腥的暴力造成人倫悲劇，讓兩名稚齡小兄弟頓失雙親，警察機關雖迅速查緝犯嫌、追訴事證，但受限於刑訴法冰冷的法條束縛，社工關懷機制失能，醫師出身的陳其邁昨卻提出要精進具高難度的公寓大廈管理法，令人費解。