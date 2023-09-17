台中老夫妻解900萬定存 砸「高獲利」互助會險打水漂

台中市八旬吳姓老翁在14日帶著妻子前往銀行，欲解除定存900萬元，老夫妻跟行員透露，欲加入「高獲利」的互助會，因行員察覺有異，趕緊通知警方到場阻詐，吳姓夫妻在警方勸阻下，打消匯款念頭。

第二警分局永興所警員游日昕、洪瑞麟、王紫婷，14日下午接獲銀行通報，吳姓老翁（84歲）與江姓妻子（76歲）欲解除900萬元的定存，投資「高獲利」的互助會，行員因擔心老夫妻被詐騙，因此報警。

經警方瞭解，老夫妻要解除定存，匯款900萬元到認識多年朋友介紹的互助會，但對於員警詢問互助會的運作模式、是否有簽屬合約等投資前必需瞭解的事項，老夫妻都語焉不詳，只表示對方會將互助會的資金，拿去投資房地產或股票等金融項目，至於對方操作投資標的並不了解。

老夫妻向警方堅稱，認識多年的老朋友不會詐騙他們，還說獲利報酬率是機密，不便告知員警，吳翁起初還認為，員警欲阻攔他們獲取高報酬投資，當下語氣不甚友善。

經員警告知欲匯款的帳戶，已遭多次通報，非正常帳戶，更鉅細靡遺說明，目前常見的詐騙手法，極力勸阻倆老投資前務必慎思，千萬不可輕信，以免受騙上當，白白讓自己的養老金打水漂，最終二人才打消匯款念頭，即時阻詐成功。