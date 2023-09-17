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奇妙的緣分 讓口袋飛出的2300元失而復得

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名熱心男子前天在台中東勢看到有女子「掉錢」，現金從她口袋飛出，男子來不及叫住對方，將錢拿到派出所，還在地方臉書社團貼文提醒失主，失主告訴當地里長，里長剛好看到臉書貼文，再告訴失主到派出所領回，她遺失的2300元幸運失而復得。

一名男子前天在臉書「台中小鎮─東勢山城大小事」貼文，當天上午他在東勢區新盛路口，看到一名女子口袋飛出現金，他撿起後交給東勢警分局，提醒失主向警方領回錢。

失主是當地里長的朋友，她遺失錢曾告訴里長此困擾，里長後來看到臉書貼文，通知失主到東勢派出所，她的錢已撿到送交派出所，失主立刻請家人到派出所領回，因金額吻合，警方將錢交還，失主再到臉書社團回應「先生你好，謝謝你，好人一生好命」。

台中東勢區有熱心民眾看到一名女子，口袋飛出現金，他撿起拿到派出所，還在臉書提醒失主。圖／取自臉書台中小鎮─東勢山城大小事
台中東勢區有熱心民眾看到一名女子，口袋飛出現金，他撿起拿到派出所，還在臉書提醒失主。圖／取自臉書台中小鎮─東勢山城大小事

失主 家人 中東

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