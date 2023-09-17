奇妙的緣分 讓口袋飛出的2300元失而復得

一名熱心男子前天在台中東勢看到有女子「掉錢」，現金從她口袋飛出，男子來不及叫住對方，將錢拿到派出所，還在地方臉書社團貼文提醒失主，失主告訴當地里長，里長剛好看到臉書貼文，再告訴失主到派出所領回，她遺失的2300元幸運失而復得。

一名男子前天在臉書「台中小鎮─東勢山城大小事」貼文，當天上午他在東勢區新盛路口，看到一名女子口袋飛出現金，他撿起後交給東勢警分局，提醒失主向警方領回錢。