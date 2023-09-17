嘉縣地震頻傳…消防局夜間模擬震災現場 傳授保命要領

嘉義縣日前發生芮氏規模5.5地震，連續4起極淺層地震引起人心惶惶，也擔心是梅山斷層能量大爆發的前兆，嘉義縣消防局昨晚在民雄鄉山中社區演練夜間地震疏散，模擬居民在活動中心上課突發強震，縣長翁章梁參與防災演練，親自示範抗震保命3步驟。

消防局長蔡建安說，抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，第一時間應趴在桌底、堅硬物下找掩護，遠離易倒塌家具，若距離近，可先打開門窗、關閉火源，但若離門窗、火源較遠，需先做趴下掩護等動作，待主震結束後伺機行動，呼籲鄉親遇強震莫驚慌。

蔡建安也說，近期1個月內發生4次極淺層地震，民雄山中村傳出一起磚造圍牆倒塌災情，所幸沒有人員傷亡，民眾可提前準備「防災背包」，裝入水、乾糧、手電筒、急救包、個人藥品等，盡量裝在同一個背包裡，地震時還可舉在頭上做防護。