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嘉縣地震頻傳…消防局夜間模擬震災現場 傳授保命要領

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣日前發生芮氏規模5.5地震，連續4起極淺層地震引起人心惶惶，也擔心是梅山斷層能量大爆發的前兆，嘉義縣消防局昨晚在民雄鄉山中社區演練夜間地震疏散，模擬居民在活動中心上課突發強震，縣長翁章梁參與防災演練，親自示範抗震保命3步驟。

消防局長蔡建安說，抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，第一時間應趴在桌底、堅硬物下找掩護，遠離易倒塌家具，若距離近，可先打開門窗、關閉火源，但若離門窗、火源較遠，需先做趴下掩護等動作，待主震結束後伺機行動，呼籲鄉親遇強震莫驚慌。

蔡建安也說，近期1個月內發生4次極淺層地震，民雄山中村傳出一起磚造圍牆倒塌災情，所幸沒有人員傷亡，民眾可提前準備「防災背包」，裝入水、乾糧、手電筒、急救包、個人藥品等，盡量裝在同一個背包裡，地震時還可舉在頭上做防護。

翁章梁說，台灣兩大自然災害颱風、地震造成的傷害不容小覷，尤其地震難以預測，事前演練及防災觀念非常重要，摩洛哥強震造成3000多人死亡是一項警惕，夜間演練可建立民眾居安思危意識、熟悉災害時防護要領，在災害初期自行應變，能大幅降低影響減少傷亡。

嘉義縣長翁章梁昨晚參加夜間地震疏散演練，示範抗震保命3步驟。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣長翁章梁昨晚參加夜間地震疏散演練，示範抗震保命3步驟。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣地震頻傳，消防局昨晚在民雄鄉山中社區舉辦夜間地震疏散演練。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣地震頻傳，消防局昨晚在民雄鄉山中社區舉辦夜間地震疏散演練。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣地震頻傳，消防局昨晚在民雄鄉山中社區舉辦夜間地震疏散演練。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣地震頻傳，消防局昨晚在民雄鄉山中社區舉辦夜間地震疏散演練。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣長翁章梁（右一）昨晚參加夜間地震疏散演練，示範抗震保命3步驟。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣長翁章梁（右一）昨晚參加夜間地震疏散演練，示範抗震保命3步驟。圖／嘉義縣消防局提供

地震 強震 嘉義

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