影／台74追尾肇事 駕駛用「媽媽開刀」求情隨即人車溜走

台74線快速道路北屯段在昨天下午發生一起轎車追撞的交通事故，當時郭姓男子與對方駕駛協議後，同意將車輛移至平面道路，等待警方，當時肇事駕駛向郭稱「母親住在慈濟醫院」，能否盡快和解，未料移車後，肇事駕駛即逃離現場，警方將通知涉案車主到案，追查駕駛，依道交條例告發。

經查，一輛豐田Yaris轎車在昨天下午3時許，行經台74線東山路匝道附近時，撞上郭姓男子（39歲）的轎車車尾，因雙方駕駛都沒有受傷，郭與肇事駕駛協議，同意照相後移車，前往平面道路，避免二次事故，等候警方到場。

當時肇事駕駛向郭男表示「我媽媽在慈濟醫院開刀」，詢問是否私下和解，未料肇事駕駛在移車往平面道路後，逕自駛離，郭男事後在臉書爆料公社發文，希望肇事駕駛出面處理。